Knappe Niederlage gegen Top- Team

Im letzten Spiel des Jahres empfing unsere Mannschaft das Spitzenteam aus Aufheim/Holzschwang im Müller-Sportpark. Zwar musste das Team erneut personell umgestellt werden, doch nach den guten Auftritten der vergangenen Wochen ging man selbstbewusst in die Partie.
Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen – der Ballbesitz war nahezu gleich verteilt, beide Defensivreihen standen kompakt, und klare Torchancen blieben Mangelware. In der 37. Minute nutzten die Gäste dann eine Unkonzentriertheit in unserer Hintermannschaft: Ein nicht konsequent geklärter Ball landete beim Gegner, der eiskalt zur 0:1-Führung traf. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel übernahm der SVJ zunehmend die Kontrolle und drängte auf den Ausgleich. Marco Wind und Laurin Schmidt hatten die größten Möglichkeiten, den verdienten Treffer zu erzielen – doch Schmidt scheiterte am starken Gästekeeper, und Winds Kopfball ging knapp am Ziel vorbei. In den letzten zehn Minuten warfen unsere Jungs alles nach vorne, konnten die kompakte Gästeabwehr aber nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen. Auch die Kontergelegenheiten der Gäste blieben ungenutzt, sodass es beim knappen 0:1 blieb.
Fazit:
Unsere Mannschaft zeigte erneut eine engagierte und kämpferisch starke Leistung, konnte gegen ein Top-Team gut mithalten und hätte sich aufgrund der zweiten Halbzeit einen Punkt durchaus verdient gehabt.