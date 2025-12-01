Knappe Niederlage gegen Top- Team

Im letzten Spiel des Jahres empfing unsere Mannschaft das Spitzenteam aus Aufheim/Holzschwang im Müller-Sportpark. Zwar musste das Team erneut personell umgestellt werden, doch nach den guten Auftritten der vergangenen Wochen ging man selbstbewusst in die Partie.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen – der Ballbesitz war nahezu gleich verteilt, beide Defensivreihen standen kompakt, und klare Torchancen blieben Mangelware. In der 37. Minute nutzten die Gäste dann eine Unkonzentriertheit in unserer Hintermannschaft: Ein nicht konsequent geklärter Ball landete beim Gegner, der eiskalt zur 0:1-Führung traf. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Pause.