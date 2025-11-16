Knappe Niederlage gegen starken Gegner

In einem engen Spiel musste sich die Zweite des 1. FC Saarbrücken am Sonntag dem Ex-.Oberligisten SpVgg. Quierschied mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Das entscheidende Tor erzielte Johannes Reichrath in der 54. Minute. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten im ersten Durchgang richtig gute Chancen, treffen die Latte und hätten in Führung gehen können. Auch Quierschied hatte Möglichkeiten. Wir mussten vor dem Spiel kurzfristig reagieren, weil Stammtorwart Ricco Cymer wegen einer Erkrankung und auch Gibriel Darkaoui, unser Dreifach-Torschütze vom vergangenen Sonntag, ausfielen. Dennoch haben es alle trotz der Niederlage gut gemacht, wir haben versucht, nach dem Rückstand Druck aufzubauen, um ausgleichen zu können. Das ist uns nicht gelungen, so dass wir heute in einem Spiel, das hätte unentschieden ausgehen müssen, als Verlierer vom Platz gehen", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain am Sonntagabend. Sein Team ist nun Neunter, die Gäste haben nur drei Punkte mehr und sind punktgleich mit dem Fünften Tabellensechster. Der Zwölfte SV Merchweiler hat nur zwei Punkte weniger wie die FCS-Jungs, so eng geht es nach dem ersten Rückrunden-Spieltag in der Liga zu. Am kommenden Samstag um 17 Uhr steht mit der Begegnung gegen Borussia Neunkirchen gleich das nächste Heimspiel an.