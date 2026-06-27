Knappe Niederlage gegen Regionalligist: Optik Rathenow unterliegt 0:1

Intensiver Härtetest bei hochsommerlichen Bedingungen

Die erste spielerische Standortbestimmung der neuen Vorbereitungsphase verlangte den Akteuren physisch alles ab. Bei brütenden Temperaturen stand für die Mannschaft der sportliche Rhythmus im Vordergrund, um nach den ersten Trainingseinheiten wichtige Erkenntnisse unter Wettkampfbedingungen zu gewinnen. Die klimatischen Rahmenbedingungen machten die Partie auf dem Rasen zu einer Willensprüfung. Der Oberligist zeigte sich von den äußeren Bedingungen jedoch unbeeindruckt und hielt gegen den spielstarken Kontrahenten mit einer disziplinierten Defensivleistung und hoher Laufbereitschaft dagegen.

Später Gegentreffer bricht den defensiven Widerstand

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, in dem die Defensivabteilungen das Geschehen maßgeblich bestimmten. Dem Favoriten aus der Regionalliga wurde es über weite Strecken der Spielzeit extrem schwergemacht, entscheidende Lücken zu finden. Am Ende stand nach dem aufopferungsvollen Einsatz jedoch eine knappe Niederlage zu Buche. In der 89. Spielminute gelang Mehmet Ibrahimi der Treffer zum 0:1-Endstand. Trotz dieses späten Gegentores kurz vor dem Endeüberwog die Erkenntnis, dass die gezeigte defensive Stabilität ein solides Fundament für die kommenden Wochen darstellt.

Das große Highlight gegen den Bundesligisten vor Augen

Nach dem Abpfiff dieses ersten Vorbereitungslaufs richtet sich die Konzentration auf das nächste Wochenende, welches das unbestrittene Glanzlicht der Sommervorbereitung bereithält. Für den Verein steht ein außergewöhnliches Ereignis auf dem Programm, das im gesamten Umfeld für große Vorfreude sorgt. Die Mannschaft empfängt den Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Vorfreude auf das Duell mit den Köpenickern

Die mit Spannung erwartete Begegnung gegen die Eisernen ist für Samstag, 04.07.2026, terminiert. Der Anpfiff zu diesem sportlichen Großereignis soll um 15:30 Uhr erfolgen. Für die Spieler bedeutet dieses Aufeinandertreffen eine maximale sportliche Motivation, während der gesamte Verein sich intensiv darauf vorbereitet, dem Bundesliga-Kontrahenten einen passenden und feierlichen Rahmen zu bieten.