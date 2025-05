Knappe Niederlage gegen Isny

Nach den enttäuschenden letzten Wochen war der SVN am Sonntag beim Tabellenführer aus Isny zu Gast. Schwierige Voraussetzungen für den SVN, deren letztes Erfolgserlebnis allerdings der Sieg im Pokalspiel gegen Isny ist.

Der SVN begann schwungvoll und konnte die erste Offensivaktion verzeichnen. Danach übernahm allerdings Isny das Spiel. In der 13. Minute erhielt der, mehrere Meter im Abseits stehende, Isnyer Stürmer einen Pass in die Tiefe. Zunächst scheiterte er am Torhüter doch der Nachschuss landete im Tor. In der Folge schalteten die Gastgeber in den Verwaltungsmodus. Der SVN tat sich trotzdem schwer, gefährlich vor das Tor zu kommen. Erst in der 43. Minute passierte wieder Aufregendes. Im üblichen Getümmel bei einer Ecke kam ein Isnyer Spieler zu Fall. Schwer nachzuvollziehen was ausschlaggebend für den Pfiff war. Der daraus resultierende Strafstoß wurde jedenfalls sicher verwandelt. Da der SVN mit dem Pausenpfiff nur die Latte traf, blieb es beim 2:0 Halbzeitstand.