Knappe Niederlage gegen Eglofs.

Gegen den Tabellendritten aus Eglofs hatte der SVN die große Chance den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern. Dafür mussten aber Punkte her.

Offensichtlich war auch die Mannschaft willens, die finale Entscheidung am letzten Spieltag zu vermeiden. Der SVN startete gut in die Partie und war schnell die spielbestimmende Mannschaft. Ein Sonntagsschuss von Markus Berle in der 7. Minute brachte folgerichtig den Führungstreffer. Allerdings bekam Eglofs nur wenige Minuten später einen Eckball zugesprochen, den der völlig freistehende Eglofser ins Tor köpfte. In der 19. und 22. Minute zog ein Doppelschlag der Hausherren, zur zwischenzeitlichen 3:1 Führung, dem SVN vorerst den Zahn. Zunächst lud die Hintermannschaft des SVN durch ihre Inkonsequenz zum Treffer ein, danach segelte ein Freistoß über gute 40 Meter durch die Luft, ehe er im Winkel einschlug. Eglofs, die nun aus zwei Chancen drei Tore erzielt hatten, begnügten sich weiterhin größtenteils mit dem Verteidigen. Der SVN fand nicht mehr wirklich ins Spiel und so dümpelte es der Halbzeit entgegen. In einem letzten Aufbäumen vor der Pause spielte der SVN dann doch noch einen Spielzug zu Ende, wodurch Tim Bucher einen Querpass im Tor unterbringen und den Anschluss wieder herstellen konnte.