Knappe Niederlage gegen den TSV Bermaringen

Leider standen wir erneut mit leeren Händen da, nach der Heimspielniederlage am vergangenen Sonntag gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Bermaringen.

Das Spiel startete von Seiten der Hausherren optimal. Ewald Mamer brachte mit dem ersten Angriff seine Farben mit 1:0 in Führung. Kurze Zeit später bot sich unserem Nachwuchstürmer die Möglichkeit die Führung auszubauen. Leider scheiterte er am gut aufgelegtem Gästekeeper. Mitte der ersten Halbzeit übernahm mehr der Gast das Kommando und kam nach einem Abwehrschnitzer zum schmeichelhaften Ausgleich. Bis zum Halbzeitpfiff gab es nur noch ein Highlight, indem Bermaringen einen Strafstoß an den Pfosten setzte.

In der 2. Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Bermaringen war zwar die technisch

beschlagenere Mannschaft, Albeck setzte aber mit Kampf und Leidenschaft dagegen. Der Gastgeber ließ in der Phase das Spiel zu viele Standards für die Gäste zu. Eine dieser zahlreichen Ecken nutzte der Gast zur 2:1 Führung. Albeck antwortet aber postwendend und kam durch Ewald Maier zum 2:2 Ausgleich, als er der Bermaringer Abwehr davonlief und zum Ausgleich einnetzte. Weiterhin verursachten die Heimelf zu viele Eckbälle, was im Laufe der restlichen Spielzeit dann am Ende den Ausschlag für die 3:2 Niederlage gab. Den erneut nach einer Ecke war die Abwehr nicht auf der Höhe und der Gästestürmer drücke den Ball zum Siegtreffer über die Albecker Torlinie. Als Fazit kann man sagen das die bittere Niederlage durch aus vermeidbar gewesen wäre.