Knappe Niederlage gegen den Tabellenersten

Wir waren zu Gast beim TSV Turnerbund und kommen direkt trotz Dauerregen gut ins Spiel. Hinten stehen wir sicher und können die hochanpressenden Gastgeber bereits im Mittelfeld stoppen. Gleichzeitig gestalten wir auch unser eigenes Spiel nach vorne. Mit guten Kombinationen kommen wir ins letzte Drittel, in dem dann oft der letzte Pass nicht ganz passt. Kurz vor der Pause kommt es dann zu einer Verkettung von kleinen Fehlern, die Turnerbund kalt ausnutzt und zum 1:0 einschiebt. Nach der Halbzeit geben wir weiter Gas. Es gestaltet sich ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Angriffen auf beiden Seiten, die jedoch von den Abwehrreihen oder den Keepern gehalten werden. Trotz kämpferischer Mannschaftsleistung konnten wir den verdienten Ausgleich nicht erzielen und somit bleibt es bei der knappen Niederlage.

Dennoch war das Spiel eine große Leistungssteigerung auf die wir aufbauen.