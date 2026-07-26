Knappe Niederlage gegen den Oberligisten aus Drochtersen von Thorben Bornhöft · Heute, 22:54 Uhr · 0 Leser

Am Sonntag gastierte der Oberligaaufsteiger des SV Drochtersen/Assel II beim FC Cuxhaven. Unter dauerhaftem Nieselregen sahen die doch zahlreichen Zuschauer ein schnelles und kurzweiliges Testspiel. Der FC Cuxhaven verteidigte sehr diszipliniert und spielte teilweise munter und schnell nach vorne. Nach einem einstudierten Eckball gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung und nahmen diese sogar mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kam der Gast mit ordentlich Druck aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Dieser fiel dann auch nach knapp einer Stunde. Danach hatte der FC Cuxhaven zweimal Glück nicht in Rückstand zu geraten, aber verteidigte weiterhin sehr ordentlich.

Nach den sehr druckvollen Minuten der Gäste konnte sich der FCC immer wieder befreien und hatte innerhalb der letzen Minuten sogar den Siegtreffer auf dem Fuß. Dabei wurde sogar ein Foulelfmeter nicht verwandelt. So kam es wie es kommen musste und der Gast nutze kurz vor Ende eine Unachtsamkeit und ging mit 2:1 in Führung die auch bis zum Abpfiff andauern sollte.