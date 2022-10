Knappe Niederlage gegen den FCH

Gegen den Tabellendritten aus Hawangen war für unsere Elf leider nichts zu holen.

Die spielstarken Gäste hatten mehr Ballbesitz und kombinierten gefällig. Jedoch stand unser Defensivverbund sehr kompakt, so dass kein Ball gefährlich zu Torhüter Reimann durchkam. Wir hatten zwar weniger vom Spiel, jedoch die besseren Torchancen. Die Beste hatte Marcel Beging, der jedoch zu hektisch abschloss. Ein wegen Abseits (aus unserer Sicht zu Unrecht) aberkannter Treffer von André Rösler hätte die Führung für unsere Mannschaft bedeutet. Gegen Ende der ersten Hälfte erhöhten die Hawanger nochmals das Tempo, jedoch fehlte auch hier die nötige Präzision im Abschluss. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.