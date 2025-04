Knappe Niederlage für Teveren

Ein 0:1, das Hoffnung macht: Zwar verlor Fußball-Landesligist Germania Teveren sein Heimspiel gegen den SV Kurdistan. Aber die gezeigte Leistung lässt Teverens Trainer Sebastian Wirtz auf ein gutes Resultat am Donnerstag in Helpenstein hoffen. „Wenn wir so wie heute dort spielen, glaube ich, dass wir da gewinnen können“, entnahm der Coach den zuvor gesehenen 90 Minuten.