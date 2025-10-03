Knappe Niederlage für Hohenleipisch

– Foto: fth

Wernsdorf scheint weiterhin kein gutes Pflaster für Hohenleipisch zu sein, auch wenn diesmal durchaus ein Punkt für den VfB drin gewesen wäre. Vornehmlich der schwächeren ersten VfB-Hälfte war die Niederlage geschuldet, wurden die Defensivaufgaben schlecht umgesetzt. Dem Gegner zu viel Raum lassend, spielte man auch nicht aggressiv genug gegen den Ball.

Im zweiten Abschnitt traten die Gäste gefestigter auf, waren eine Zeit lang auch am Drücker, jedoch blieben die Abschlüsse nicht scharf genug, die finalen Aktionen zu ungenau und wirkten letztlich auch ein wenig glücklos. Die Platzherren gingen früh durch einen Griebsch-Strafstoß in Führung (7.) und der 36-jährige avancierte mit seinem stark getretenen Freistoß (31.) zum Pausenstand, dem eine sehr strittige Abseitsposition vorausgegangen war, quasi zum Matchwinner.