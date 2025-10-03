Knappe Niederlage für Hohenleipisch

Wernsdorf scheint weiterhin kein gutes Pflaster für Hohenleipisch zu sein, auch wenn diesmal durchaus ein Punkt für den VfB drin gewesen wäre.
Vornehmlich der schwächeren ersten VfB-Hälfte war die Niederlage geschuldet, wurden die Defensivaufgaben schlecht umgesetzt. Dem Gegner zu viel Raum lassend, spielte man auch nicht aggressiv genug gegen den Ball.
Im zweiten Abschnitt traten die Gäste gefestigter auf, waren eine Zeit lang auch am Drücker, jedoch blieben die Abschlüsse nicht scharf genug, die finalen Aktionen zu ungenau und wirkten letztlich auch ein wenig glücklos.
Die Platzherren gingen früh durch einen Griebsch-Strafstoß in Führung (7.) und der 36-jährige avancierte mit seinem stark getretenen Freistoß (31.) zum Pausenstand, dem eine sehr strittige Abseitsposition vorausgegangen war, quasi zum Matchwinner.
Die Szenen vor und zum 2:0 sollten ein wenig typisch für die Partie aus Sicht der Hohenleipischer werden. Nach einer VfB-Ecke kam Kay Heiner zum Schuss, der aber geblockt wurde. Im direkten Gegenzug hatte Wernsdorf Eckball, den Griebsch aufs Tor köpfte und der völlig freistehende mit 41 Jahren zweite Wernsdorf-Routinier Gordon Teichert den abgewehrten Ball über die Linie brachte (21.).
Der schnelle VfB-Anschluss (24.) kam freilich durch ein Eigentor zustande, aber bei dem Hohenleipischer Angriff über rechts stand Felix Kniesche einschussbereit, erzwang sozusagen das Tor. Die VfB-Kicker berappelten sich nun etwas, kassierten aber durch einen Standard das dritte Gegentor.
Nach dem Wechsel spielte wie erwähnt Hohenleipisch besser, erzielte Mitte der zweiten Hälfte den erneuten Anschlusstreffer durch Florian Vogt (70.), kam allerdings auch nicht über gute Ansätze hinaus und musste den knappen Wernsdorfer Sieg akzeptieren.
Kommenden Samstag geht die VfB-Elf erneut auf Reisen und tritt im Pokal-Achtelfinale beim Nord-Landesligisten Buckow/Waldsieversdorf an.