Knappe Niederlage für die SG Elztal auf heimischem Rasen

Am Sonntagnachmittag traf die SG Elztal auf heimischem Rasen auf den SvO

einem 0:0 in die Pause. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Spiel mit

Rieselfeld. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne Tore ging es mit

viel Einsatz, doch zunächst blieben klare Torchancen Mangelware.

Direkt nach Wiederanpfiff wechselte die SG Elztal in der 46. Minute: Marlene

Weis kam für Chantal Kapp ins Spiel. Kurz darauf erhielt Elztal in der 49. Minute

eine gelbe Karte, was den Kampfgeist der Mannschaft jedoch nicht minderte.

In der 62. Minute folgte ein entscheidender Doppelmoment: Während Rieselfeld

Lisanne Leonhardt für Nicole Nachtigall-Gay einwechselte, erzielte Mila Maier

kurz darauf das 1:0 für den SvO Rieselfeld. Dieses Tor sollte am Ende den

Unterschied machen.

Die SG Elztal reagierte mit mehreren Wechseln, um frischen Wind ins Spiel zu

bringen:

Finja Dufner kam in der 69. Minute für Carina Nopper, und Hanna Imhof

ersetzte in der 77. Minute Lisa Schwab. Trotz großer Bemühungen gelang es

Elztal nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Rieselfeld wechselte ebenfalls mehrfach: Kiara Greif kam in der 72. Minute für

Anna Dengler, Cilia Guthier in der 77. Minute für Sophie Roth, und Sophia

Beyer ersetzte in der 85. Minute Alena Weber.

Nach 90 intensiven Minuten blieb es beim 0:1-Auswärtssieg für den SvO

Rieselfeld. Trotz der Niederlage zeigte die SG Elztal eine engagierte Leistung,

musste sich aber einem effektiven Gegner knapp geschlagen geben.

Autor: Chantal Kapp