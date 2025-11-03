Knappe Niederlage für die MTV Frauen

Keinen guten Tag erwischten die Mädels vom MTV Diessen am Sonntag in Neuried. Nach einer durchwachsenen Vorstellung unterlagen die Ammersee Mädels mit 0-1.

Die Diessnerinnen kamen in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel, waren nur wenig am Ball und auch in den Zweikämpfen oft einen Schritt zu langsam. Folgerichtig lag das Team nach einer Viertelstunde durch einen Treffer von Sandra Frimmer mit 0-1 zurück. Auch nach der Führung des TSV Neuried gelang den MTV Mädels wenig mit dem Ball, defensiv konnte man zumindest weitere Großchancen verhindern.