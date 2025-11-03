Knappe Niederlage für die MTV Frauen

Keinen guten Tag erwischten die Mädels vom MTV Diessen am Sonntag in Neuried. Nach einer durchwachsenen Vorstellung unterlagen die Ammersee Mädels mit 0-1.
Die Diessnerinnen kamen in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel, waren nur wenig am Ball und auch in den Zweikämpfen oft einen Schritt zu langsam. Folgerichtig lag das Team nach einer Viertelstunde durch einen Treffer von Sandra Frimmer mit 0-1 zurück. Auch nach der Führung des TSV Neuried gelang den MTV Mädels wenig mit dem Ball, defensiv konnte man zumindest weitere Großchancen verhindern.
Erst im zweiten Abschnitt wurden die Diessnerinnen etwas giftiger und konnten das Spiel ausgeglichen gestalten. Neuried blieb spielbestimmend. Mitte der zweiten Halbzeit schickte Sophie Bauer mit einem langen Ball Andrea Bichler ins Eins gegen Eins gegen die Neurieder Torhüterin, ihr Abschluss ging aber knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug hielt Diessens Torhüterin Larissa Müske den MTV mit einer tollen Parade im Spiel. In der Nachspielzeit hatten die Diessnerinnen nochmals 3 Eckbälle in Serie, doch Neuried hielt das 1-0 und ging als verdienter Sieger vom Platz.
Am kommenden Wochenende empfängt der MTV Diessen den Tabellenführer aus Gerolfing. Anstoß ist um 14:15 Uhr im Ammerseestadion.