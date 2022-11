Knappe Niederlage für die FSG

Bei bestem Fußballwetter wollte man gestern hochmotiviert die Punkte zum Twist bringen.

Spelle hatte in der ersten Halbzeit einige Chancen, die den Weg ins Tor dank starker Defensive nicht fanden. Durch einen ärgerlichen Foulelfmeter gingen die Frauen aus Spelle in der 34. Minute in Führung. Im weiteren Spielverlauf war die FSG zu hektisch am Ball und konnte den eigenen Spielaufbau nicht bis zum Ende ausführen.