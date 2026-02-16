Knappe Niederlage für den Bahlinger SC im letzten Test vor dem Start

Durch einen Gegentreffer in der 89. Minute verliert der Bahlinger SC das letzte Testspiel vor dem Regionalliga-Start beim FC Homburg mit 2:3. Für die U23 wurde ein neuer Trainer gefunden.
"Das war ein super Test für uns gegen ein Regionalliga-Spitzenteam", sagte der Bahlinger Trainer Stefan Reisinger nach dem Auftritt am Samstag in Homburg. "Jeder einsetzbare Spieler hat seine Zeit auf dem Feld bekommen, ein 2:2 wäre okay gewesen." Doch in der 89. Minute traf der Homburger Miguel Goncalves aus der Distanz zum 3:2-Siegtreffer, nachdem Erijon Shaqiri einen weiten Schlag von BSC-Keeper Dennis Klose vertändelte. Klose parierte in der 15. Minute einen Foulelfmeter von Hilal El-Helwe. Die BSC-Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung erzielten Alex Echner (26.) und Ferdinand Scholl (31.). Zum Frühjahrsstart der Regionalliga am kommenden Samstag, 14 Uhr, bei Bayern Alzenau setzt der BSC einen Fanbus ein.
Unterdessen ist die Trainerposition bei der Bahlinger U23 neu besetzt worden. Tobias Göbel (früher beim SV Kirchzarten und SV RW Glottertal) übernimmt ab sofort das Landesliga-Team der Kaiserstühler. Dessen bisheriger Chefcoach Ali Gasmi soll nun die U19 des BSC vor dem Abstieg aus der Oberliga bewahren.