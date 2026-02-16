Knappe Niederlage für den Bahlinger SC im letzten Test vor dem Start Für die U23 wurde ein neuer Trainer gefunden. von Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Ferdinand Scholl (hier in der Mitte auf einem Archivbild) traf für den Bahlinger SC zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung im Vorbereitungsspiel beim FC 08 Homburg. – Foto: Claus G. Stoll

Durch einen Gegentreffer in der 89. Minute verliert der Bahlinger SC das letzte Testspiel vor dem Regionalliga-Start beim FC Homburg mit 2:3. Für die U23 wurde ein neuer Trainer gefunden.

"Das war ein super Test für uns gegen ein Regionalliga-Spitzenteam", sagte der Bahlinger Trainer Stefan Reisinger nach dem Auftritt am Samstag in Homburg. "Jeder einsetzbare Spieler hat seine Zeit auf dem Feld bekommen, ein 2:2 wäre okay gewesen." Doch in der 89. Minute traf der Homburger Miguel Goncalves aus der Distanz zum 3:2-Siegtreffer, nachdem Erijon Shaqiri einen weiten Schlag von BSC-Keeper Dennis Klose vertändelte. Klose parierte in der 15. Minute einen Foulelfmeter von Hilal El-Helwe. Die BSC-Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung erzielten Alex Echner (26.) und Ferdinand Scholl (31.). Zum Frühjahrsstart der Regionalliga am kommenden Samstag, 14 Uhr, bei Bayern Alzenau setzt der BSC einen Fanbus ein.