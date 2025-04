Knappe Niederlage für den 1. FC Neukirchen II gegen den SV Etzenricht

Am vergangenen Spieltag empfing der 1. FC Neukirchen II den starken Tabellenzweiten SV Etzenricht II auf heimischem Boden am Hans-Aures-Weg. Bei perfektem Fußball-Wetter zeigte der Gastgeber eine beherzte Leistung und bot dem Aufstiegsaspiranten über 90 Minuten hinweg einen harten Kampf. Trotz einer engagierten Vorstellung musste sich Neukirchen II am Ende knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Der SV Etzenricht II, der mit Blick auf die Aufstiegsrelegation in die Kreisklasse antrat, wurde seiner Favoritenrolle am Ende gerecht, doch der 1. FC Neukirchen II hielt mit Leidenschaft und taktischer Disziplin dagegen. In einer am Ende ausgeglichenen Partie erspielte sich Neukirchen II, sowie Etzenricht II mehrere vielversprechende Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Nach dem Führungstreffer in der zweiten Halbzeit drängte der Gastgeber auf den Ausgleich und hätte diesen mit etwas mehr Präzision im Abschluss auch erzielen können, wenn nicht müssen.

Das entscheidende Tor fiel in einer Phase, in der das Spiel auf Messers Schneide stand. Der SV Etzenricht II nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gastgeber und markierte das sogenannte "goldene Tor". Trotz der Niederlage können die Spieler des 1. FC Neukirchen II stolz auf ihre Leistung sein, denn sie haben gezeigt, dass sie auch gegen einen der stärksten Gegner der Liga bestehen können.