Knappe Niederlage bringt B-Juniorinnen in Zugzwang 1.FC Saarbrücken: U17-Mädchen lassen Punkte liegen

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken müssen in den letzten Spielen vor dem Jahreswechsel nach der 0:1 (0:0)-Niederlage in Mayen gegen den SC 13 Bad Neuenahr aufpassen, dass sie den Anschluss zu den vorderen Plätzen nicht verlieren. Der Gegentreffer fiel durch einen Handelfmeter.

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken sind am Volkstrauertag mit einer bitteren Niederlage von ihrem Ausflug nach Mayen zurückgekehrt. Dort trafen sie im Ausweichstadion des SC 13 Bad Neuenahr auf die von der Flutkatastrophe immer noch arg gebeutelten Rheinländerinnen. "Wir haben dort sehr unglücklich verloren, es deutete alles auf ein torloses Remis hin. Sieben Minuten vor dem Ende bekommen sie einen Eckball, der unserer Spielerin an die Hand fliegt, daraufhin gibt es Elfmeter und den machen sie rein", sagt Co-Trainer Christian Eifler, der das Team zusammen mit Tobias Grimm betreut. Loredana Martini traf vom ominösen Punkt ins Ziel. In den verbleibenden Zeit gelang es seinem Team nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. In der Tabelle bedeutet dies ein Abrutschen auf Rang Fünf. Allerdings hat das Malstatter Team eine Partie weniger ausgetragen wie der Vierte SV Elversberg, der drei Zähler mehr hat. Tabellenführer 1. FFC Kaiserslautern hat aber schon sieben Zähler mehr bei gleicher Spielanzahl. Der Sechste FC Speyer 09 hat gegenüber dem FCS-Team einen Rückstand von zwei Punkten und sogar noch ein spiel weniger absolviert. Da das ausstehende Spiel der Vorderpfälzerinnen zu Hause gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Holzbach ist, kann man davon ausgehen, dass die Domstädterinnen den FCS noch einholen. In den verbleibenden Spielen des Jahres soll der Abstand nun wieder verkürzt werden.