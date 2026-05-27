Knappe Niederlage beim Vizemeister

Trotz allen Einsatzes reichte es diesmal nicht zu etwas Zählbarem für den TuS Issel (in blau). – Foto: Sebastian J. Schwarz/Archiv

Per Abstauber hatte Melina Mehler die Gastgeberinnen in Führung gebracht. Der TuS kam stark aus der Halbzeitpause und erzielte durch Thalida Olayo den Ausgleich. Nach rund einer Stunde hatte Issel die große Chance zur Führung, Antonia Dietsch verschoss jedoch einen Foulelfmeter. Wenig später traf Amira Kallouch zum 2:1.

"Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir den Tabellenzweiten ordentlich ärgern“, sagte Trainer Dusko Radic, der aufgrund zahlreicher Ausfälle nur mit zwölf Spielerinnen nach Mainz reisen konnte. "Besonders hervorzuheben ist, dass gleich drei Spielerinnen aus dem B-Jugendbereich zum Einsatz kamen und auf Topniveau performten. Alles in allem wäre an diesem Tag durchaus ein Sieg möglich gewesen. Manchmal fehlt im Fußball jedoch das nötige Quäntchen Glück – beim nächsten Mal wird es hoffentlich wieder auf unserer Seite sein. Ich möchte mich bei meinen Mädels ausdrücklich für ihren tollen Einsatz und die geschlossene Mannschaftsleistung bedanken. Gerade bei den hohen Temperaturen war es ein enormer Kraftakt, zumal Mainz aufgrund der Qualität und Breite des Kaders deutlich häufiger wechseln konnte. Wir hingegen gingen personell an unser Limit.“