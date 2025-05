Knappe Niederlage bei neuem Tabellenführer

Für die Jungs vom FVW ging es am 22.Spieltag der Kreisliga B2 nach Wurzach zum Tabellenzweiten. Beide Teams konnten eine stolze Bilanz von sechs Spielen in Folge ungeschlagen aufweisen. Auch wenn die Gastgeber laut Tabelle der Favorit waren, wollte das Team um Coach N. Kraus natürlich die Serie ausbauen und Punkte mit nach Waldsee nehmen.

Das Spiel begann an diesem verregneten Sonntag zunächst mit einer Torannäherung für den FVW, die aber ungenutzt blieb. In der Anfangsphase konnte aber auch Wurzach mal vor dem Tor auftauchen. In der 13. Minute gingen die Gastgeber dann durch einen individuellen Fehler im Aufbauspiel der Waldseer in Führung. M. Müller schob die Kugel am Ende ins leere Tor. Kurz darauf folgte auch schon das 2:0 für Wurzach. M. Riedle versenkte den Ball nach einem Abpraller im linken unteren Eck (17.). Doch Waldsee ließ sich davon nicht unterbringen. K. Schwarz ging nach einem langen Ball alleine auf den Keeper zu, aber scheiterte noch. Direkt in der nächsten Aktion konnte K. Schwarz dann aber den Treffer machen. N. Weber spielte einen schönen Steckpass und wieder stand Schwarz vor dem Keeper und versenkte den Ball im Netz zum Anschlusstreffer (23.). Danach gab es noch ein par Chancen auf beiden Seiten, die aber nicht richtig gefährlich wurden. Mit dem 2:1 für Wurzach ging es dann also in die Halbzeit.