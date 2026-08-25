Knappe Niederlage bei der Bundesliga-Premiere für Mainz 05-Frauen

Mainz. Einen großen Kampf haben sie geliefert, die Fußballerinnen des FSV Mainz 05, in ihrem ersten Bundesliga-Spiel. Dennoch ist der Aufsteiger bei seinem Erstliga-Debüt ohne Punkt geblieben. 1:2 (1:2) verlor das Team von Trainer Takashi Yamashita gegen den SV Werder Bremen. Mei Shimada (2.) und Isabella Jaron (31.) hatten den von ZDF-Expertin Friederike „Fritzi“ Kromp trainierten Favoriten in Führung gebracht. Die Ex-Bremerin Saskia Matheis (44.) mit dem ersten Bundesliga-Tor der Mainzer Vereinshistorie verkürzte. Doch zum Ausgleich reichte es trotz eines mutigen Auftritts vor rund 2.500 Zuschauern im Bruchwegstadion, darunter gut 100 aus Bremen, nicht mehr.
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„Mit der Leistung der Mannschaft bin ich nicht 100-prozentig zufrieden. Ich kenne die Mannschaft noch besser. Wir haben Zeit gebraucht, um reinzukommen in die Geschwindigkeit der Bundesliga. Aber klar war auch einfach eine Nervosität da“, sagte Trainer Yamashita. „Wir haben das Spiel in den ersten 30 Minuten verloren“, sagte Torschützin Saskia Matheis.
Die 05-Fans stimmten sich vor den Augen von DFB-Sportdirektorin Nia Künzer mit „Im Schatten des Doms“ als Stadion-Hymne auf die Partie ein und feierten die Mannschaft beim Einlaufen. Doch die Euphorie erhielt schnell einen Dämpfer. Elena Dhont flankte punktgenau auf Mei Shimada, die den Ball mit dem Kopf ins Tor-Eck abtropfen ließ. Es sah einfach aus und war der erste Gegentreffer der 05-Frauen in der Bundesliga (2.).
Doch die Aufsteigerinnen behielten die Köpfe oben und blieben mutig, auch wenn die Gäste zunächst flinker und körperlich robuster wirkten. 05-Stürmerin Vital Kats hatte den ersten Torabschluss der Mainzerinnen, schoss aber auf Werder-Torfrau Mariella El Sherif (5.). Gentiana Fetaj prüfte dann El Sherif mit einem Freistoß aus 18 Metern (12.). Auf der anderen Seite mussten sich die 05-Frauen zu viert im eigenen Torraum wehren, um einen weiteren Bremer Treffer zu verhindern.
Die Partie beruhigte sich dann etwas, bis die Gäste für den nächsten Wach-Effekt sorgten. Dhont kam im Strafraum zum Abschluss und hämmerte den Ball an die Latte (25.). Womit die nächste Drangphase des Teams um Juliane Wirtz, der Schwester von Nationalspieler Florian Wirtz, begann. Als Dhont erneut in den Strafraum eindrang, stoppte sie die Mainzerin Akari Kurishima mit einem Foul. Mit dem fälligen Strafstoß scheiterte Jaron an 05-Keeperin Mamiko Matsumoto. 30 Sekunden später drückte Jaron den Ball aber aus nächster Distanz über die Linie (31.). Möglicherweise stand Jaron im Abseits, das klärten aber auch die TV-Bilder nicht auf, und eine kalibrierte Abseitslinie gibt es in der Frauen-Bundesliga nicht.
Aber auch diesen Rückschlag schüttelten die Gastgeberinnen ab und sorgten kurz vor der Pause für den nächsten Eintrag in die Vereinshistorie. Nach einem Freistoß von Kats ließ El Sherif den Ball abklatschen, und die gerade erst von Bremen nach Mainz gewechselte Matheis hämmerte im zweiten Nachsetzen den Ball zum ersten Bundesliga-Tor der 05erinnen unter die Latte (44.). „Für mich war es einfach pure Freude, dass ich den über die Linie drücken konnte und die Mannschaft so in der Bundesliga angekommen war“, sagte Matheis. Kurz nach dem 1:2 schoss Akari Kurishima knapp am Pfosten vorbei, sodass die Mainzerinnen mit einem positiven Gefühl und begleitet von viel Applaus in die Pause gingen.
Für den ersten Höhepunkt der zweiten Halbzeit sorgte die nach 45 Minuten eingewechselte 05-Stürmerin Chiara Bouziane mit einem Solo über den halben Platz (53.). Dafür erhielt sie ebenso Szenenapplaus wie für ihren Tunnel kurz danach gegen Dhont. Die 29-Jährige brachte sichtbar Schwung in die Partie.
Es folgte wie Mitte der ersten Halbzeit eine Phase, in der sich beide Teams weitgehend neutralisierten. Diesmal dauerte sie aber fast bis zum Ende an. Die Mainzerinnen bemühten sich, noch einmal Torgefahr zu erzeugen und den Ausgleich zu erzwingen. In der Nachspielzeit hatten die 05erinnen noch eine gute Freistoßsituation, brachten den Ball aber nicht über die Torlinie. Und dann war die Bundesliga-Premiere der Mainzerinnen beendet. Trotz der Niederlage spendeten die Zuschauer Applaus und stimmten sich auf die nächste Aufgabe bei Meister FC Bayern München mit „Auswärtssieg“-Rufen ein.
Mainz 05: Matsumoto – Matheis, Jackson (46. Bathmann), Kurishima (82. Strickler) – Berg, Flach (82. Pageler) – Fetaj, Imai, Takizawa – Kats (57. Martin), Stöhr (46. Bouziane).