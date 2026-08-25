Knappe Niederlage bei der Bundesliga-Premiere für Mainz 05-Frauen 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen beim ersten Spiel in der ersten Bundesliga-Saison für den FSV +++ Das Debüt-Spiel vor großer Kulisse begann bitter +++ Doch die 05-Mannschaft ließ sich von Rückschlägen nicht runterziehen von Bardo Rudolf · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Die 05-Fußballerinnen feiern ihren ersten Bundesliga-Treffer von Saskia Matheis (vorne links). Foto: Lukas Görlach

Mainz. Einen großen Kampf haben sie geliefert, die Fußballerinnen des FSV Mainz 05, in ihrem ersten Bundesliga-Spiel. Dennoch ist der Aufsteiger bei seinem Erstliga-Debüt ohne Punkt geblieben. 1:2 (1:2) verlor das Team von Trainer Takashi Yamashita gegen den SV Werder Bremen. Mei Shimada (2.) und Isabella Jaron (31.) hatten den von ZDF-Expertin Friederike „Fritzi“ Kromp trainierten Favoriten in Führung gebracht. Die Ex-Bremerin Saskia Matheis (44.) mit dem ersten Bundesliga-Tor der Mainzer Vereinshistorie verkürzte. Doch zum Ausgleich reichte es trotz eines mutigen Auftritts vor rund 2.500 Zuschauern im Bruchwegstadion, darunter gut 100 aus Bremen, nicht mehr.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Mit der Leistung der Mannschaft bin ich nicht 100-prozentig zufrieden. Ich kenne die Mannschaft noch besser. Wir haben Zeit gebraucht, um reinzukommen in die Geschwindigkeit der Bundesliga. Aber klar war auch einfach eine Nervosität da“, sagte Trainer Yamashita. „Wir haben das Spiel in den ersten 30 Minuten verloren“, sagte Torschützin Saskia Matheis.

Dämpfer schon in der zweiten Minute Die 05-Fans stimmten sich vor den Augen von DFB-Sportdirektorin Nia Künzer mit „Im Schatten des Doms“ als Stadion-Hymne auf die Partie ein und feierten die Mannschaft beim Einlaufen. Doch die Euphorie erhielt schnell einen Dämpfer. Elena Dhont flankte punktgenau auf Mei Shimada, die den Ball mit dem Kopf ins Tor-Eck abtropfen ließ. Es sah einfach aus und war der erste Gegentreffer der 05-Frauen in der Bundesliga (2.). Doch die Aufsteigerinnen behielten die Köpfe oben und blieben mutig, auch wenn die Gäste zunächst flinker und körperlich robuster wirkten. 05-Stürmerin Vital Kats hatte den ersten Torabschluss der Mainzerinnen, schoss aber auf Werder-Torfrau Mariella El Sherif (5.). Gentiana Fetaj prüfte dann El Sherif mit einem Freistoß aus 18 Metern (12.). Auf der anderen Seite mussten sich die 05-Frauen zu viert im eigenen Torraum wehren, um einen weiteren Bremer Treffer zu verhindern.