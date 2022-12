Knappe Niederlage am Oberwerth 1.FC Saarbrücken: U16 geht mit 2:3 bei TuS Koblenz in die Pause

Die U16 des 1. FC Saarbrücken ist am vergangenen Samstag mit einer 2:3 (1:1)-Niederlage von ihrem Gastspiel bei TuS Koblenz zurückgekehrt. Dabei führte das Team von Trainer Joscha Klauck auf einem Kunstrasenplatz am Stadion Oberwerth zwei Mal, um die Begegnung in den letzten 27 Minuten noch herzuschenken. Den Gäste-Führungstreffer aus der 13. Minute durch Connor Hepper glichen die Rheinländer in der 34. Minute durch Jannik Schumann aus, was auch dem Halbzeitstand entsprach. Die abermalige Gäste-Führung durch Paul Wallacher direkt nach Wiederbegnn (41.) egalisierte Schumann in der 53. Minute, ehe er mit seinem dritten Treffer in der 62. Minute den Endstand herstellte. "Wir waren lange gleichwertig, hätten einen Punkt vielleicht verdient, aber am Ende setzte sich Koblenz mit seinem erfahrenen Team dann doch durch. Es war bis zum Ende knapp, es hätte immer noch was zu unseren Gunsten passieren können. Wir waren personell geschwächt angetreten wie eigentlich imer in den letzten Spielen. Deshalb ist das Auftreten und der Einsatz derjenigen, die auf dem Feld waren, anzuerkennen", sagte Trainer Joscha Klauck nach dem Spiel. In der Tabelle ist die TuS somit bis auf zwei Punkte an das FCS-Team herangerückt, das weiter Siebter ist. Bis auf ein einziges ausstehendes Nachholspiel haben alle Teams jetzt 15 Begegnungen absolviert. Der erste komplette Spieltag im neuen Jahr ist für den 25. bzw. 26. Februar vorgesehen.