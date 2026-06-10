Knappe Niederlage

Im letzten Spiel der Saison zeigte die SGM nochmals eine engagierte Leistung gegen den FC Wacker Biberach. Beide Mannschaften erspielten sich von Beginn an gute Chancen und lieferten sich eine ausgeglichene Partie mit vielen intensiven Zweikämpfen. Durch eine kurze Unachtsamkeit nutzten die Gäste ihre Möglichkeit konsequent und gingen mit 0:1 in Führung. Die SGM ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und hielt weiterhin gut dagegen. Auch nach dem Seitenwechsel erspielten sich beide Teams weitere gute Torchancen. Besonders gegen Ende der Partie kam die SGM noch mehrere Male gefährlich vor das gegnerische Tor, doch der verdiente Ausgleichstreffer wollte an diesem Tag leider nicht mehr fallen. Die Mannschaft blickt trotz allem auf eine lehrreiche Saison zurück und wird die gesammelten Erfahrungen mit in die kommende Spielzeit nehmen. Nun freut sich die SGM bereits auf die nächste Saison und die neuen Herausforderungen.