Knappe Kisten! OVI-Teunz schlägt Detag, Nabburg Derbysieger

Zwar gab es am Auftaktspieltag der Kreisliga West nur ein Unentschieden zu notieren, spannend ging es aber überall zu. So wurden fünf Partien nur mit einem Tor Unterschied gewonnen. Einzig der SV Haselbach siegte deutlicher – 3:1 gegen Aufsteiger DJK Dürnsricht – und ist demzufolge der erste Tabellenführer der jungen Saison. Einen Derbysieg durfte der TV Nabburg vor einer stattlichen Zuschauerkulisse feiern.



Der SV Kemnath a.B. sicherte sich vor 150 Fans im Auftaktspiel gegen den 1. FC Schmidgaden einen Heimdreier. Bereits in der zweiten Spielminute netzte Alexander Grill für die Hausherren ein und erhöhte in der 33. Minute zum 2:0. In der 85. Minute landete Andreas Werner dann einen Anschlusstreffer, doch mehr war für die Gäste am ersten Spieltag nicht drin. Schiedsrichter: Stefan Grau, Franz Bucher, Heinrich Kurzendorfer







Derbysieg: Auch der TV Nabburg heimste am ersten Spieltag die Maximalausbeute ein. Vor stattlichen 450 Zuschauern war der SV Diendorf zu Gast am vergangenen Freitag. Sebastian Zwack brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Front, Jonas Leyerer erzielte jedoch in der 30. Minute den Ausgleich. Erst die Nachspielzeit brachte den Heimdreier mit sich, Patrick Bauer netzte in der 90.+1. Minute ein. Schiedsrichter: Maik Kreye, Hubert Born, Hannah Born







Der FC OVI-Teunz sicherte sich die Punkte zu Gast beim TSV Detag Wernberg vor 180 Schaulustigen. In Front gingen die Hausherren durch Simon Polster in der 16. Minute, dann erzielte Alexander Korn den Ausgleichstreffer (33.) und Manuel Löffelmann legte in der 45.+1. Minute noch einen Treffer drauf, was die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Ralf Waworka, Thomas Schiegl







120 Zuschauer durften beim SV Haselbach zugunsten der Hausherren jubeln, zu Gast war die DJK Dürnsricht-Wolfring. Die erste Bude fiel durch Christoph Schart in der 38. Minute, mit dem Ausgleichstreffer von Markus Schrott in der 44. Minute gingen die beiden Kontrahenten im Remis in die Halbzeitpause. Erneut in Führung brachte Josef Wifling die Hausherren in der 47. Minute und netzte in der Nachspielzeit (90.+2.) nochmal ein, was den Heimdreier besiegelte. Schiedsrichter: Sven Ertel, Amjad Khalaf Abrahim, Radim Stoklaska







Die SG Silbersee konnte sich zum Saisonstart daheim die Punkte einholen, und zwar vor 75 Zuschauern gegen den TSV Dieterskirchen. In der 51. Minute sah Daniel Dlubal die rote Karte von der SG, was die Hausherren in Unterzahl brachte, doch Simon Gerhardinger nutzte in er 65. Minute eine Chance und brachte sie in Führung, Julian Ringelstetter legte in der 70. Minute nach, dann kamen auch die Gäste zum Abschluss. Andreas Ruhland verkürzte in der 79. Minute, doch mehr war am ersten Spieltag nicht drin. Schiedsrichter: Marco Göhlich, Stefan Ebensberger, Tobias Buchfink







Beim SC Katzdorf durften die 120 anwesenden Fans ein torloses Remis im Auftaktmatch gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II mitverfolgen. Schiedsrichter: Chaitanya Joshi, Sebastian Vogl, Johann Weingärtner







Der TSV Stulln sicherte sich vor 85 Zuschauern gegen den angereisten TSV Nittenau die Maximalausbeute im Saisonauftaktspiel. Nach nur zehn Minuten fiel der erste Treffer, Torschütze war Sebastian Miksch, Florian Wagner erhöhte in der 37. Minute für die Gäste. In der zweiten Halbzeit verkürzte Patrick Gruber (46.) und Fabian Schieber glich in der 58. Minute aus. Durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit (90.+3.), den Wilhelm Frank dankend annahm, konnte sich der TSV Stulln die Punkte daheim sichern. Schiedsrichter: Noah Parusel, Michael Ugur, Nicklas Merz