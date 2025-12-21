Knappe Kiste: Schwarzhofen und Neunburg fahren nach Roding

Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden. Am Ende holt sich der SV Schwarzhofen den Gruppensieg – vor punktgleichen Neunburgern. Beide Teams fuhren vier Siege, ein Remis und eine Niederlage ein. Macht 13 Punkte gesamt. Schwarzhofen hatte mit Kapitän Bastian Graf und Christoph Gietl nur zwei Spieler aus der Bezirksliga-Mannschaft dabei.



Mit in der Gruppe war auch der ASV Burglengenfeld. Der Landesligist trat jedoch rein mit seiner zweiten Mannschaft an. Diese brachte es auf neun Zähler – Platz vier. Dazwischen reihte sich der FT Eintracht Schwandorf ein, der zwölf Punkte erspielte und damit das Weiterkommen nur knapp verpasste. Die Segel streichen musste auch der FC Maxhütte-Haidhof (acht Punkte, Platz fünf), der letzten Winter sogar bei der Bezirksmeisterschaft mitmischte. Keine Chance aufs Weiterkommen hatten der ASV Fronberg (vier) und Ausrichter FC Saltendorf (null), der sich als „guter Gastgeber“ zeigte und alle sechs Spiele verlor.



„Den vielen Zuschauern wurde guter Futsal geboten. Gratulation an den FC Saltendorf für die tolle Organisation. Der SV Schwarzhofen und 1. FC Neunburg vorm Wald haben sich für die Endrunde am 11. Januar in Roding qualifiziert – Gratulation auch hierfür“, stellte Kreisspielleiter Ludwig Held zufrieden fest.



Weiter geht's erst im neuen Jahr. Die Vorrundengruppen 2 und 3 gehen am 4. Januar in Wernberg bzw. am 6. Januar in Roding über die Bühne. Die Rodinger Dreifachturnhalle ist dann auch Schauplatz fürs Kreisfinale am Sonntag, den 11. Januar. Dazu sind vorab der TB 03 Roding (Ausrichter) und Titelverteidiger SpVgg Pfreimd qualifiziert. Nun haben es als Nächstes der SV Schwarzhofen und der 1. FC Neunburg vorm Wald ins Teilnehmerfeld geschafft.





Zum ausführlichen Turnierplan...