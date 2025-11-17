Knappe Kiste in Durlangen!

Das Spiel begann von beiden Mannschaften sehr intensiv geführt, auch wenn es in der Anfangsphase nur wenig Torchancen gab. Die beste Gelegenheit zur Führung hatte dabei Luca Baumann, der nach Eller-Flanke in der Mitte aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig traf und Durlangens Torwart Heindl den Ball noch klären konnte. In der 17.Minute kam Marcel Illig im Unterkochener Tor zu spät und brachte Durlangens König zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Drimus sicher zum 1:0. In den folgenden Minuten war das Spiel zwar ausgeglichen, wirklich Druck konnte man aber kaum entfalten. Das 1:1 in der 35.Minute durch Weisensee war dann deshalb umso überraschender. Jakobschys Hereingabe sah zunächst ungefährlich aus, doch ein Abwehrspieler der Heimelf haute über den Ball und ließ diesen damit zum späteren Torschützen durch, der mit links präzise ins lange Eck abschloss. Gute fünf Minuten später hatte man das Spiel sogar gedreht, als Eller einen Schuss von Gold im Zentrum noch stoppen konnte und aus der Drehung heraus einen für Heindl unhaltbaren Schuss ins lange Eck machte. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel und man ging sicher etwas glücklich mit der Führung in die Halbzeit, auch wenn man außer dem Elfmeter selbst nichts zuließ. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann etwas brisanter, denn die Heimelf versuchte nun, mehr Druck zu machen, was auch gelang. Gleich nach Anpfiff hatte der eingewechselte Falcone einen Schuss abgegeben, der aber auch eine verunglückte Flanke gewesen sein konnte, für Torwart Illig aber immer länger und länger wurde und ihn so zu einer Parade zwang, bei der der Ball an die Querlatte sprang. Unserer Mannschaft fehlte Mitte des zweiten Spielabschnitts oftmals die Ruhe am Ball, um eine dauerhafte Entlastung herbeizuführen. Hinten stand man dennoch sicher und so ging es in die siebenminütige Nachspielzeit. Hierbei gab es einige Fernschüsse, die aber nicht mehr gefährlich wurden. Nur einmal schaffte es der FCD, im Sechzehner den Ball noch an den Mann zu bringen und dann wurde es richtig gefährlich. Am Ende verzog Durlangens Seitz aber aus gut 6 Metern deutlich und es blieb damit beim 1:2-Auswärtserfolg.