Knappe Kiste im Landkreis-Derby

Spitzenreiter Geiselbullach bejubelt Sieg gegen Eichenau

Nicht unbedingt schön, aber erfolgreich. So lässt sich der 1:0 (1:0)-Derbysieg des TSV Geiselbullach gegen den FC Eichenau zusammenfassen. „Das war heute zu wenig, wir haben verdient verloren“, meinte ein unzufriedener Eichenauer Spielertrainer Sebastian Schmeiser. Sein Bullacher Kollege Stefan Held meinte, dass „uns die letzten Englischen Wochen in den Knochen steckten.“ Anders als bei der 4:0-Gala in Gilching mühte sich der Spitzenreiter zu einem Arbeitssieg. Das Tor des Tages erzielte Maximilian Morstein nach 20 Minuten. Aus dem Gewühl heraus bugsierte der Winter-Neuzugang das Spielgerät über die Torlinie.

Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Dennis Steinke (Augsburg) verpasste Florian Peters nach einer Freistoßflanke von Roman Fuchs das 2:0. In der zweiten Spielhälfte entwickelte sich ein offenes Spiel. Die Gäste hatten viel Ballbesitz. „Wir haben es nicht geschafft, den Ball in die Box zu bekommen“, haderte Schmeiser. Den Grund wusste Held: „Defensiv sind wir sehr gut gestanden.“ Nach vorne brachte der Spitzenreiter diesmal allerdings nicht viel zu Stande. Nach 70 Minuten hatten die 120 Zuschauer den Torschrei auf den Lippen, doch Dennis Probst setzte den Kopfball aus nächster Nähe neben den Eichenauer Gehäuse. Die Eichenauer konnten lediglich über Standardsituation so halbwegs Gefahr heraufbeschwören.

Nach 61 Minuten entschärfte TSV-Keeper Korbinian Risse einen Freistoß. In der Schlussminute strich ein 20-Meter-Freistoß von FCE-Kapitän James Phebey knapp am Tor vorbei. „Es war das erwartet schwere Spiel“, so Held. Da Verfolger Weßling patzte, nimmt der Aufstiegstraum fünf Spieltage vor dem Saisonende konkrete Formen an.