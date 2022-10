Knappe Kirwa-Derby-Heimniederlage nach hitzigen Spiel

Vermeintlicher „AH-Spieler“ der Gäste als Matchwinner – gute Kulisse, guter Rasen, viel Emotionen



A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

11. Spieltag (Nachholspiel vom 9. Oktober)

Mittwoch, 12. Oktober 2022, 18 Uhr, B-Platz in der Langgräfe, Flutlicht:

ASV Michelfeld II – ASV Pegnitz II 0:1 (0:1)

Die Gastgeber boten nach zweieinhalb Wochen Spielpause (2:1 gegen die SG SC Glück-Auf Auerbach/FC Troschenreuth II am 25. September) 14 Akteure auf – darunter mit Jannik Friedl, Xaver Eisend und Konstantin Knoll drei U19-Spieler in der Startelf. Die Kreisliga-Reserve des ASV Pegnitz (vor dem Anstoß als Sechster nur zwei Plätze und einen Punkt hinter Michelfeld II) konnte nach zuletzt zwei 7:0-Siegen in Folge mit Selbstvertrauen antreten – setzte drei Ex-Landesliga-Spieler (Patrick Jordan, Sven Eheim, Simon Gräf) und zwei A-Junioren (Jonas Kurz, Milan Kugler) ein.



Die Michelfelder fanden relativ gut in die Partie und hatten anfangs zwei Chancen zur Führung. Ein Kopfball von Leon Haberberger zentral am Fünfer nach einer Julian Thumbeck-Ecke war letztendlich zu ungefährlich (11.) und der vielversprechende Schuss des halblinks Richtung Tor zulaufende Konstantin Knoll wurde vom Gegner abgeblockt (17.). Auf der anderen Seite tauchte der 50-jährige Thomas Riess mit all seiner Erfahrung und Torabschlussqualität in der 24. Minuten halblinks im Michelfelder Strafraum auf. Riess zielte flach Richtung langes Eck, der wohl nicht optimal getroffene Ball kullerte an den rechten Pfosten und sprang dann hinter die Linie: 0:1. Michelfeld II ließ sich davon nicht schocken und erarbeitete sich die nächste Chance, doch ein Schuss im Sechzehner fand nicht den Weg durch die vielbeinige Gäste-Deckung (31.). Aus fünf Ecken in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber kein Kapital schlagen. Der ASV Pegnitz II hatte in Minute 32 durch einen 15-Meter-Schuss (knapp am langen Eck vorbei) noch eine gute Einschussgelegenheit.



Vier Minuten nach dem Seitenwechsel traf Julian Thumbeck die Unterkante der Latte – das wäre der verdiente Ausgleich gewesen (49.). Pegnitz stand in der zweiten Halbzeit defensiv kompakt und verzeichnete einige torgefährliche Kontermomente. Michelfeld warf kämpferisch zwar alles in die Waagschale, fand aber im Mittelfeld spielerisch keine Ideen, um den ein oder anderen Stürmer in Schussposition zu bringen. Max Gsell probierte es aus 25 Metern, aber Gäste-Keeper Moritz Stiefler hielt im Nachfassen (64.). Geradliniger vor dem gegnerischen Tor agierten die ausgebufften Pegnitzer, konnten aber bei einigen Großchancen in freier Position (65., 84.) den berühmten Sack nicht zumachen. Das Derby war von einer hohen Zweikampfintensität geprägt und in der zweiten Halbzeit wurde es auch hitzig – zwei Gäste-Spieler kassierten kurz vor Schluss jeweils eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. In nummerischer Überzahl hatten die Gastgeber in der 90. Minute eine sehr gute Chance zum Ausgleich, doch einen Schuss halbrechts in der Box konnten die Gäste abblocken. In der ersten von knapp drei Minuten Nachspielzeit (2:47) verpasste Pegnitz II das 0:2 – in halbrechter Position zischte der Ball knapp am langen Eck vorbei. Mit der letzten Aktion im Spiel hätte Michelfelds Torhüter Patrick Schmid per Kopfball im gegnerischen Sechzehner beinahe zum möglichen Ausgleich getroffen. Fazit: Michelfeld belohnte sich für seinen Aufwand und seine starke kämpferische Leistung leider nicht. Pegnitz II gewann glücklich, aber aufgrund seiner herausgespielten hochkarätigen Torchancen nicht unverdient. Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen.



Der ASV Michelfeld II (mit 16 Punkten nun Fünfter) hat in vier Tagen am Sonntag, 16. Oktober um 13 Uhr gegen den Sechsten SG TSC Pottenstein II/SV Kirchahorn II (15) schon wieder ein Heimspiel mit Derby-Charakter. Der neue Vierte ASV Pegnitz II (18) erwartet zeitgleich den Siebten SG SV Bieberbach II/FC Wichsenstein II (15).



SR: Mustafa Sapkaya (SV Hohenstadt, Gruppe Pegnitzgrund), Ex-Kreisliga-Referee, aktuell in der A-Klasse als Schiedsrichter aktiv.

Zuschauer: 60 (B-Platz in der Langgräfe, Flutlicht).

Tor: 0:1 (24.) Thomas Riess.

Besondere Vorkommnisse: Nur rund zweieinhalb Minuten Nachspielzeit.



Gelbe Karten: D. Siegler, M. Rieger (beide ASV Michelfeld II); K. Graf, N. Winkler (beide ASV Pegnitz II).

Zehn-Minuten-Zeitstrafen: Jordan (ASV Pegnitz II) wegen Sonstiges Vergehen (89.), Winkler (ASV Pegnitz II) wegen Sonstiges Vergehen (90.+1).

Torchancenverhältnis: 6:5 (zur Halbzeit 3:2).

Eckballverhältnis: 10:3 (5:0).



ASV Michelfeld II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Schmid – D. Siegler (46. Küffner), M. Gsell (86. Eisend), F. Friedl, Do. Maier (72. D. Siegler), M. Rieger, Eisend (76. A. Leissner), K. Knoll, J. Friedl (51. Neukam), Thumbeck (76. J. Friedl), Haberberger.

ASV Pegnitz II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Mo. Stiefler – Kurz (46. M. Diertl), P. Weihrich, Eheim, S. Gräf, Jordan, Fa. Hofmann, Akcakaya (20. N. Thiem/46. Akcakaya), T. Riess (46. Mi. Kugler), K. Graf, N. Winkler.