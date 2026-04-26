Knappe Holzheimer Niederlage in Günzburg

Gezwungen auch durch personelle Veränderungen in Startelf und Kader konnte der SV Holzheim nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen und verliert bei TGB Günzburg knapp mit 2:1.

Es war einfach der eine Fehler zu viel, den die Weber-Truppe gegen keineswegs übermächtige Günzburger machte. So spielten sich die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte über außen durch und Baris Er traf zur Heimführung (45 Min +1).

Dabei hatten die Aschbergler die Chance zur Führung, agierten sinnbildlich an diesem Nachmittag in Entscheidungen in Angriffs- wie zweimal im Abwehrverhalten aber unglücklich.

Als nach gut einer Stunde Spielzeit Routinier Hakan Polat einen Pass in die Tiefe bekam, vollstreckte er zum 2:0 (65.).

Es war eine der wenigen gefährlichen Offensivaktionen des Tabellenzweiten an diesem Nachmittag.

Ein Freistoß für in Folge bemühte Holzheimer von Stefan Allmis hätte die Partie eine viertel Stunde vor Spielende im Auwaldstadion nochmal heiß gemacht, den Günzburgs Schlussmann Mustafa Atik mit den Fingerspitzen jedoch noch an die Latte lenkte. Der Anschlusstreffer der Blau-Weissen kam jedoch zu spät, als Bastian Brenner in der Nachspielzeit mit einem Einwurf David Peter im Fünfmeterraum fand und dieser zum Anschluss einnickte (94.) . Es war die letzte Aktion in einer von Fabio Grillo aus der Schiedsrichtergruppe Ulm sehr gut geleiteten Partie.