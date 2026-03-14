Knappe Heimniederlage gegen Top-Team von Ralph Strobl · Heute, 21:23 Uhr · 0 Leser

U19-Bezirksoberliga Oberpfalz

15. Spieltag

Freitag, 13. März 2026, 18 Uhr, Auerbach, Degelsdorfer Straße, B-Platz, Flutlicht:

SG Auerbach – FC Weiden-Ost 1:2 (0:2)

Nach dem beachtlichen 4:4 in Hinspiel (am Dienstag, 23. September, 18.30 Uhr ebenfalls unter Flutlicht) gingen die Gastgeber nicht chancenlos ins Spiel. Für den angeschlagenen Lukas Merkel lief erstmals Neuzugang Noah Weinert (zentrales offensives Mittelfeld, 17 Jahre, Jahrgang 2008, Wohnort Neunhof bei Lauf, familiäre Verbindungen nach Auerbach, vom mittelfränkischen Bezirksoberligisten SG Quelle Fürth) auf. Bei den Gästen (mit zwei B-Junioren des Jahrgangs 2009 auf der Bank) standen die torgefährlichen Bastian Schießl (zehn Tore, fünftbester Schütze der Liga) und Paul Siegert (vor dem Anstoß acht) in der Startelf.





Der Zuschauerzuspruch mit offiziell 130 anwesende Personen übertraf sogar den bisherigen Durchschnitt von 111 (im einzelnen 65 bis 175). Nico Schleicher war nach zwei Monaten Verletzungspause wieder einsatzbereit und erzielte mit der Rückennummer Sieben sein siebtes Saisontor. Neuzugang Noah Weinert hat sich in seinen 62 Minuten Einsatzzeit gut eingefügt und kann der Mannschaft weiterhelfen. Andreas Schlenk und Luis Rieger mussten früh verletzungsbedingt ausgewechselt werden – hinter einem Spieleinsatz zwei Tage später am Sonntag um 11 Uhr beim Elften SG SV Hahnbach steht ein Fragezeichen.



Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab zwei Stunden nach dem Abpfiff folgendes Statement ab: "Ohne Druck gingen wir ins Spiel. Leider mussten wir verletzungsbedingt gleich in der ersten Halbzeit paar Mal wechseln. Weiden kam zum 0:1. Fast im Gegenzug verpasste Noah Braun den Ausgleich. Das 0:2 ging leider durch ein Foul an unseren Keeper voraus. Nach der Pause waren wir am Drücker und wir spielten eine sehr gute Partie. Ein paar wirklich gute Chancen haben wir ungenutzt gelassen und verpassten leider auf nochmal das Spiel spannend zu machen . Der Anschluss fiel leider erst kurz vor Schluss durch Nico Schleicher. Heute war ein Spiel, wobei wlr der Mannschaft nicht wirklich was ankreiden oder an ihr kritisieren konnten. Gegen diese Topmannschaft haben wir eine gute geschlossene Mannschaftsleistung erbracht und können trotz der Niederlage erhobenem Hauptes heute raus gehen. Wir haben es ihnen vor allem in der zweiten Halbzeit verdammt schwer gemacht. Mega-Danke nochmal an die beeindruckende Zuschauerkulisse wieder“.



