Knappe Heimniederlage für FV Olympia Laupheim TSV Straßberg nutzt Überzahl zum 1:2 Auswärtssieg



Lukas Engel hatte Pech, als sein Schuss am Innenpfosten landete und die Gästeabwehr dann klären konnte. Noah Gnandt versuchte es aus der Distanz, scheiterte aber am Gästetorhüter. Weitere Offensivspieler der Olympia wie Hugo Höfner, Alex Schrode oder Philip Jelica versuchten vergeblich den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Auch der TSV Straßberg kam immer wieder mal vor das Tor von Alexander Aumann. Mit dem 0:1 aus Laupheimer Sicht ging es in die Pause. Offensichtlich hatte Chefcoach Stefan Wiest die richtigen Worte gefunden, denn die Olympia begann gleich nach Wiederanpfiff mit mehreren guten Offensivaktionen. Nach fünf Minuten setzte sich Lukas Engel am linken Flügel durch und markierte mit seinem achten Saisontreffer den 1:1 Ausgleich. Doch wenige Minuten später kassierte Hieu Doan die Gelb-Rote Karte. Er war wohl etwas übermotiviert als er in der ersten Hälfte am Mittelkreis einen Gästespieler gebremst hatte und da zu Recht die Gelbe Karte sah. So musste die Olympia wie vor einer Woche in Unterzahl weiterspielen. Es dauerte eine Weile, bis die Olympiaabwehr neu sortiert war. Das nutze der TSV Straßberg und erhöhte auf 1:2. Wie schon im Spiel gegen die TSG Ehingen letzte Woche suchte die Heimmannschaft trotz Unterzahl den Weg nach vorne. Der Einsatz, die Mentalität stimmte, ein Tor wollte aber trotz einiger Chancen nicht gelingen. Auch die Einwechslungen von Hannes Schacher, Marcello Mignemi, Toni Antunovic und Moriz Stöhr brachten nicht die erhoffte Wende. Trotz der knappen Niederlage bleibt der FV Olympia an der Tabellenspitze. Stefan Wiest lobte die Einstellung der Mannschaft, wird Details aber erst im Training am Montag ansprechen. Er munterte die enttäuschten Spieler mit einem „Kopf hoch“ auf.