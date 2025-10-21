Knappe Heimniederlage

geschrieben von Lukas Honold:

Gegen den makellosen Spitzenreiter aus Dickenreishausen sahen

die Zuschauer in Lauben ein an sich ausgeglichenes Spiel. Jedoch

stellten sich die Günzer bei Standards derart ungeschickt an, dass

man nach einer halben Stunde bereits einem 0:2 hinterherlaufen

musste. Top-Torjäger Patrick Baur und Manuel Rabus erzielten die

Treffer für die Gäste. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Patrick

Daufratshofer die Spannung im Spiel wieder, nachdem er als Einziger

einem Distanzschuss nachging und den Abpraller zum 1:2-

Pausenstand nutzte. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste

eindeutig spielbestimmend und hatten abermals nach einem

Standard, der zum wiederholten Male quer durch den Fünfer der

Heimelf flutschte, die Großchance zum Ausbau ihrer Führung. Den

unangenehm aufsetzenden Ball konnte der Dickenreishausener aus

kurzer Distanz am zweiten Pfosten allerdings nicht im leeren Tor

unterbringen. Kurz darauf schepperte es dann allerdings im Kasten

der Günzer. Nach einem Einwurf drehte Daniel Belmann im Zentrum

auf und schlenzte die Kugel ansatzlos aus der Distanz ins linke

Kreuzeck zur 1:3-Führung für die Gäste in der 56. Spielminute. Aber

auch hiervon erholten sich die Gastgeber zügig. Leon Rampp

dribbelte sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung über

links in den Strafraum hinein und holte dadurch einen Foulelfmeter

heraus. Michael Harzenetter setzte diesen an den Innenpfosten und

von dort ins Tor zum 2:3-Anschlusstreffer nach etwas mehr als einer

Stunde. Ungefähr eine Viertelstunde vor Schluss hatte Koffi Adekpe

dann die Gelegenheit zum Ausgleich, nachdem er einen langen Ball

sehenswert mit einem Kontakt mitnahm, aber dann vor dem Keeper

Nerven zeigte und mit seinem flachen Abschluss im Sechzehner

scheiterte. Die Gäste verpassten es ebenfalls, den Sack endgültig

zuzumachen, was auch am Rückhalt im Tor der Günzer lag, der die

Partie weiterhin offenhielt, wenn er gebraucht wurde. Wie auch schon

in den beiden Spielen der Vorsaison wurde es in der Nachspielzeit

noch einmal dramatisch und auch an diesem Tag mit dem besseren

Ende für die Gäste. Nach einem letzten langen Ball sprang die Kugel

im Chaos am Fünfmeterraum direkt vor die Füße von Matthias Rehm,

der den Ball auf das Tor feuerte. Der Abschluss aus kurzer Distanz

wurde vom Keeper pariert und auch der Nachschuss aus schlechtem

Winkel wurde von den vielen sich in die Schussbahn werfenden

Verteidigern geblockt. Somit entführt das Spitzenteam der Liga trotz

zweier namhafter Ausfälle in ihren Reihen die drei Punkte aus

Lauben und kann sich mit dem bereits erarbeiteten Vorsprung gefühlt

nur noch selbst vom Meistertitel abhalten.

