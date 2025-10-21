Knappe Heimniederlage

geschrieben von Lukas Honold:
Gegen den makellosen Spitzenreiter aus Dickenreishausen sahen
die Zuschauer in Lauben ein an sich ausgeglichenes Spiel. Jedoch
stellten sich die Günzer bei Standards derart ungeschickt an, dass
man nach einer halben Stunde bereits einem 0:2 hinterherlaufen
musste. Top-Torjäger Patrick Baur und Manuel Rabus erzielten die
Treffer für die Gäste. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Patrick
Daufratshofer die Spannung im Spiel wieder, nachdem er als Einziger
einem Distanzschuss nachging und den Abpraller zum 1:2-
Pausenstand nutzte. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste
eindeutig spielbestimmend und hatten abermals nach einem
Standard, der zum wiederholten Male quer durch den Fünfer der
Heimelf flutschte, die Großchance zum Ausbau ihrer Führung. Den
unangenehm aufsetzenden Ball konnte der Dickenreishausener aus
kurzer Distanz am zweiten Pfosten allerdings nicht im leeren Tor
unterbringen. Kurz darauf schepperte es dann allerdings im Kasten
der Günzer. Nach einem Einwurf drehte Daniel Belmann im Zentrum
auf und schlenzte die Kugel ansatzlos aus der Distanz ins linke
Kreuzeck zur 1:3-Führung für die Gäste in der 56. Spielminute. Aber
auch hiervon erholten sich die Gastgeber zügig. Leon Rampp
dribbelte sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung über
links in den Strafraum hinein und holte dadurch einen Foulelfmeter
heraus. Michael Harzenetter setzte diesen an den Innenpfosten und
von dort ins Tor zum 2:3-Anschlusstreffer nach etwas mehr als einer
Stunde. Ungefähr eine Viertelstunde vor Schluss hatte Koffi Adekpe
dann die Gelegenheit zum Ausgleich, nachdem er einen langen Ball
sehenswert mit einem Kontakt mitnahm, aber dann vor dem Keeper
Nerven zeigte und mit seinem flachen Abschluss im Sechzehner
scheiterte. Die Gäste verpassten es ebenfalls, den Sack endgültig
zuzumachen, was auch am Rückhalt im Tor der Günzer lag, der die
Partie weiterhin offenhielt, wenn er gebraucht wurde. Wie auch schon
in den beiden Spielen der Vorsaison wurde es in der Nachspielzeit
noch einmal dramatisch und auch an diesem Tag mit dem besseren
Ende für die Gäste. Nach einem letzten langen Ball sprang die Kugel
im Chaos am Fünfmeterraum direkt vor die Füße von Matthias Rehm,
der den Ball auf das Tor feuerte. Der Abschluss aus kurzer Distanz
wurde vom Keeper pariert und auch der Nachschuss aus schlechtem
Winkel wurde von den vielen sich in die Schussbahn werfenden
Verteidigern geblockt. Somit entführt das Spitzenteam der Liga trotz
zweier namhafter Ausfälle in ihren Reihen die drei Punkte aus
Lauben und kann sich mit dem bereits erarbeiteten Vorsprung gefühlt
nur noch selbst vom Meistertitel abhalten.
Lukas Honold