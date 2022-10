Knappe Heimniederlage

Sonntagmorgen 09:30 Uhr traff sich die zweite Mannschaft für das Heimspiel gegen den FC Mönchaltorf 1. Ein Gegner den man in vergangenen Jahren nie wirklich auf dem Tacho hatte. Dies aus dem simplen Grund, dass sich diese Mannschaft vermehrt in der 3. Liga aufhielt. Das Team machte sich vor dem Match auf einen kleinen Spaziergang, um den Kopf zu lüften und noch die letzten privaten Gespräche auszutauschen. Danach ging es in die Garderobe. Auf Anweisung des Coaches, Musik mit wenig Dezibel. In der Garderobe war es somit ziemlich ruhig, konzentriert? Beim Einlaufen war es eher ein wenig schläfrig, immer noch ziemlich leise das Ganze. Doch der Anpfiff weckte das Team. In den ersten 10 -15 Minuten spielte die Mannschaft sehr gut mit. Die ersten kleinen Möglichkeiten sind da und das Spiel kann auf beide Seiten kippen. Doch dann der Stich ins Herz, durch einen individuellen Fehler in den eigenen Reihen, konnte Mönchaltorf den Ball ins leere Tor schieben. Höchst Strafe. Doch kann das Zwei reagieren?…In den folgenden zehn Minuten brachte das Team den Ball kaum aus der eigenen Hälfte, plötzlich viele Fehlpässe. Natürlich war das gute Pressing von Mönchaltorf einen Faktor für den schlechten Spielaufbau. Die Konsequenz war in der 35. Minute das 0:2. Der Flügelspieler der Gäste tankte sich auf der linken Seite durch, brachte den Ball scharf zur Mitte und der Stürmer vollendete mit Handkuss. Nach diesem Tor war das Ziel bis zur Pause durchzuhalten, dieser kleine Meilenstein gelang dem Zwei.



In der Pause wurde analysiert und geredet, kleine Feinheiten korrigiert. Mit dem FC Mönchaltorf hatten wir einen sehr guten Gegner auf dem Platz. Nun war das Ziel den Anschlusstreffer zu erzielen und Hinten dicht zu stehen.



Im Laufe der zweiten Halbzeit kam die Effretiker-Truppe immer besser ins Spiel. Der Spielaufbau funktionierte besser und auch waren langsam die Emotionen im Spiel. Doch klare Torchancen waren Mangelware. In der 70. Minute zog Setz von 25 Meter ab, der leicht abgefälschte Schuss landete aber an der Latte. Durch das nun leicht offensiv stehende Effi, hatte Mönchaltorf vorne viel Platz. Konnten aber ihre Chancen nicht nutzen oder wurden vom glänzend reagierenden Meier S. zu nichte gemacht. In den Schlussminuten stellte Coach Fatati noch auf eine 3er Abwehrkette um und setzte einen zweiten Stürmer ein. In den letzten zehn Minuten kam Effretikon noch zu ein paar kleinen Möglichkeiten. Lehner, Schärz und Seebök verzogen aber allesamt. Somit endet das Spiel mit keinem Treffer für den FC Effretikon. Leider fällt es dem Zwei weiterhin schwer, klare Torchancen zu kreieren. Vielleicht sollte man am Donnerstag gegen den Leader Kollbrunn den Mannschaftsbus in der Abwehr parkieren? Das Spiel findet am Donnerstag 13.10.2022 um 20:00 Uhr in Kollbrunn statt.

Matchtelegramm: Meier S., Zollinger, Kofler, Troll, Stillhard, Setz, Schärz, Meier Y., Siegenthaler, Lopes, Lehner