Knappe Führung am Ende verspielt!

Bei einem sehr tiefen Platz startete unsere „Zweite“ sehr gut in Spiel. Bereits in den ersten Minuten hatte Tobias Zeller eine gute Kopfballchance, die leider den Weg nicht ins Tor fand. Ebenfalls verfehlte Felix Kaiser nur knapp das Tor. Man erspielte sich auch im weiteren Verlauf gute Chancen, welche allerdings alle ungenutzt blieben. Erst nach einem Eckball in der 27.Minute legte Tobias Zeller den Ball auf Phillip Haas quer, der den Ball gekonnt ins lange Eck zur Führung schob. Mit dem 1:0 ging es dann auch in die Halbzeit. Leider verschlief man die Anfangsminuten nach dem Seitenwechsel komplett. Nach mehreren Großchancen von Kösingen und einer starken Parade von Walther bekam man einen strittigen Elfmeter gegen sich. Dieser wurde unhaltbar verwandelt und es stand 1:1. Danach raufte sich die Mannschaft aber wieder zusammen und kämpfte sich zurück ins Spiel, was bei den herrschenden Platzverhältnissen auch der einzige Weg zum Erfolg war. Torchancen waren Mitte der zweiten Halbzeit auf beiden Seiten jedoch Mangelware. Bis zur 81.Minute, als Florian Huber im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kaiser eiskalt ins linke Eck. Leider schaffte man es nicht, die Führung über die Zeit zu retten, denn nach einem Eckball in der 88.Minute hatte man Gruber völlig aus den Augen verloren und dieser machte das 2:2. Am Ende insgesamt wohl ein gerechtes Ergebnis, dass man aber vor allem durch eine erneut schwache Chancenauswertung in der ersten Halbzeit hätte positiver gestalten können.