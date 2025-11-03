Knappe Ergebnisse: Harpen stoppt Abwärtstrend, Wanne 11 patzt erneut

Der FC Roj hat am 13. Spieltag einen großen Schritt in Richtung Herbstmeisterschaft gemacht. Die Dortmunder gewannen ihr Heimspiel gegen den Königsborner SV dank des späten Treffers von Amine Ennaji (83.) mit 1:0 und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Zähler aus, da der SV Wanne 11 die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und sich dem FC Altenbochum daheim mit 0:2 geschlagen geben musste.

Till Reinmöller (27.) und Jassin Bousouf (35.) schossen in Halbzeit eins die Führung für den FCA heraus, den Altenbochum bis zum Abpfiff leidenschaftlich verteidigte und damit auf Tabellenplatz sieben vorrücken konnte. Wanne 11 musste nach dem Verlust der Tabellenführung am vergangenen Wochenende den nächsten Rückschlag im Titelrennen hinnehmen und ist nicht nur die Position des ersten Verfolgers los, sondern gleich auch Platz vier abgerutscht. Neuer Roj-Verfolger ist der VfL Kamen, der die Aufgabe bei Kellerkind SF Wanne-Eickel mit Mühe meisterte und sich mit 2:1 durchsetzen konnte. Auf Platz drei ist der FC Marl dank des 2:0-Heimerfolgs gegen den TuS Hannibal vorgerückt.

Totale Erleichterung herrschte am Sonntag beim TuS Harpen, der mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen gestartet war und seit acht Landesliga-Spielen keinen Sieg mehr einfahren konnte. Diese Krise beendeten die Bochumer, die auf einen Abstiegsplatz abgerutscht waren, mehr oder weniger überraschend und setzten sich mit 2:1 beim BV Herne-Süd durch. Dabei hätte der Spielverlauf auch einen ganz anderen Weg nehmen können, als Hernes Jan Tegtmeier nach einer halben Stunden für die Führung hätte sorgen können, beim Handelfmeter aber an Harpens Schlussmann Ben Zöllner scheiterte. Stattdessen schlug das Pendel kurz vor der Halbzeit in Richtung des TuS aus, der durch Jasim Boutayeb in der 41. Minute in Führung ging. Rinim Haliti erhöhte in der 60. Minute dann sogar auf 2:0, doch es wurde an der Bergstraße nochmal spannend, als Hernes Torjäger Dominik Hanemann in der 83. Minute verkürzen konnte. Doch mehr sollte nicht passieren und umso größer war die Freude auf Seiten der Harpener. "Alle sind erleichtert. Die Freude war riesengroß und sofort nach dem Abpfiff wurde in der Kabine erst einmal die Mucke lauf aufgedreht", sagte Harpens Trainer Björn Lübbehusen der "WAZ".