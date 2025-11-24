Knappe Erfolge für Gensingen und Dietersheim

„Wir sind extrem froh über den zweiten Sieg in Folge. Es war ein hartes Stück Arbeit, weil Mombach kompakt und aufopferungsvoll verteidigt hat. Am Schluss haben wir den Siegtreffer mit großem Willen einfach erzwungen. Glückwunsch an das gesamte Team”, sagte Christian Gorges, einer der sportlichen Leiter der SG.

Spvgg. Ingelheim II – TSG Hechtsheim

Nach Auskunft bei Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein sei der Platz aufgrund des Wetters nicht bespielbar gewesen. Ein Nachholtermin wurde noch nicht festgelegt.

VfL Fontana Finthen II – TSVgg. Stadecken-Elsheim

„Das Spiel musste aufgrund der unbespielbaren Platzverhältnisse (vereister und tiefgefrorener Platz) abgesagt werden. Wir haben bereits seit einiger Zeit Probleme mit dem Platz, insbesondere was die Rutschgefahr betrifft. Die Stadt Mainz ist über die Situation informiert und arbeitet an einer Lösung. Der Schiedsrichter, die Mannschaft aus Stadecken sowie wir selbst sind vor Ort gewesen. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest. Wir werden dies in den kommenden Tagen final besprechen”, teilte Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana mit.

SV Klein-Winternheim – FV Hassia Kempten 2:2 (1:0)

„In einem spannenden Duell gegen Hassia Kempten hat unsere Mannschaft eine starke Defensivleistung gezeigt und ist verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Trotz zahlreicher Konterchancen haben wir es verpasst, die Führung auszubauen. In der zweiten Halbzeit hat Kempten zwar gedrängt, doch wir haben weiterhin gut verteidigt. Leider haben zwei individuelle Fehler das Spiel entschieden, sodass wir uns mit einem Unentschieden begnügen müssen. Besonders hervorzuheben ist, dass wir den aus meiner Sicht besten Spieler der Liga, Noah Thelen, sehr gut in Schach halten konnten”, resümierte SV-Spielertrainer Enrico Gottwald.

Tore: 1:0 Alexander Thomas (19.), 1:1 Kurt Ritzmann (54.), 2:1 Benedikt Langer (64.), 2:2 K. Ritzmann (80., FE), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für Sebastian Stengel (19./FV Hassia Kempten) & Marco Gottwald (82./SV Klein-Winternheim), Gelb-Rote Karte für S. Stengel (82./FV Hassia Kempten)

SV Ober-Olm II – Spvgg. Dietersheim 1:2 (0:0)

Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Spvgg., kommentierte: „In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel gut im Griff, auch wenn uns der letzte Zug zum Tor noch gefehlt hat. Nach der Pause sind wir noch besser ins Spiel gekommen und konnten unsere ersten beiden Chancen direkt nutzen. Eigentlich hätten wir auf 3:0 erhöhen müssen, doch in einer fünfminütigen Phase haben sich viele Fehlpässe eingeschlichen, die Ober-Olm eiskalt ausgenutzt hat. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 haben wir zudem eine zehnminütige Zeitstrafe hinnehmen müssen, die das Spiel noch einmal spannend gemacht hat. Am Ende war es jedoch eine Teamleistung, die uns verdient die drei Punkte eingebracht hat.”

Tore: 0:1 Luis Ricardo Martins Rodrigues (57.), 0:2 Bennet Reisch (69.), 1:2 Tobias Markus Jestaedt (82.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Quirin Schmitt (Spvgg. Dietersheim) wegen angeblichen Reklamierens (83.)