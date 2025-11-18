Knappe Duelle, doch die Favoriten siegen

Stöckheim setzte seinen Aufwärtstrend fort und gewann ein umkämpftes Spiel gegen Lehndorf II mit 3:2. Andre Stielau (20.) und Fabian Riedl (59.) trafen zur Führung, doch Lehndorf schlug zweimal zurück – erst durch Maximilian Pele Ernst (45.), dann Paul Walter (61.). In der 71. Minute fiel die Entscheidung, als die Gäste unglücklich ein Eigentor zum 3:2-Endstand produzierten.

Der Tabellenzweite aus Mascherode musste beim Schlusslicht kämpfen, setzte sich am Ende aber verdient mit 2:1 durch. Olympia startete mutig und ging kurz nach der Pause durch Björn Dieckmann (47.) in Führung. Mascherode erhöhte daraufhin den Druck, glich durch Rene-Pascale Hinz (61.) aus und drehte die Partie in der Schlussphase, als Sven Müller (80.) zum 1:2 traf. Dass die beste Offensive der Liga gegen die schlechteste Defensive spielte, fiel nicht auf.