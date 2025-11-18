Knappe Duelle, doch die Favoriten siegen

In der Kreisliga Braunschweig fand der zwölfte Spieltag statt, der von absoluter Spannung lebte, auch wenn am Ende die Favoriten als Sieger vom Feld schreiten konnten. Wir schauen auf die Paarungen vom Wochenende..
In einer chancenarmen Partie setzte sich die FT-Reserve knapp mit 1:0 durch und verteidigte Platz 4 in der Tabelle. Das Tor des Tages erzielte Jannes Nentwig (64.), der nach einer starken Einzelaktion vollendete. Wenden II wurde in der Schlussphase mutiger, fand aber kein Durchkommen gegen eine stabile FT-Defensive.
Der TSV Lamme II feierte einen wichtigen Heimsieg im Tabellenkeller. Jonas Siedentopf (41.) und Tom Knak (74.) stellten zunächst eine beruhigende 2:0-Führung her. Zwar brachte Mert Mehmet Kan (76.) Vahdet II kurz heran, doch Jonas Pastrik (85.) sorgte spät für den 3:1-Endstand. Lamme II schiebt sich damit aus der unmittelbaren Gefahrenzone und zog am Gegner vorbei.
Der Spitzenreiter gab sich keine Blöße und zeigte gegen Weddel eine weitere souveräne Vorstellung. Alfred Alane Kuate Fotue (36.) und James Victor (41.) brachten RWB zur Pause 2:0 in Front. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Dennis Paust (65.) legte Victor (79.) mit seinem Doppelpack nach, ehe Arianit Zhubi (90.+6) in der Nachspielzeit zum 4:1 vollendete. Rot-Weiß bleibt damit weiterhin ungeschlagen und marschiert vorneweg.
Melverode-Heidberg feierte einen späten und wichtigen Heimsieg. Kralenriede hatte durch Nils Neugebauer (23.) zunächst vorgelegt, doch Marcel Liehmann (45.) egalisierte noch vor der Pause. Beide Teams schenkten sich im zweiten Durchgang nichts, bis Sebastian Schwartz (86.) in der Schlussphase den 2:1-Siegtreffer markierte. Melverode schiebt sich damit vorbei an Kralenriede auf Platz sechs.
Stöckheim setzte seinen Aufwärtstrend fort und gewann ein umkämpftes Spiel gegen Lehndorf II mit 3:2. Andre Stielau (20.) und Fabian Riedl (59.) trafen zur Führung, doch Lehndorf schlug zweimal zurück – erst durch Maximilian Pele Ernst (45.), dann Paul Walter (61.). In der 71. Minute fiel die Entscheidung, als die Gäste unglücklich ein Eigentor zum 3:2-Endstand produzierten.
Der Tabellenzweite aus Mascherode musste beim Schlusslicht kämpfen, setzte sich am Ende aber verdient mit 2:1 durch. Olympia startete mutig und ging kurz nach der Pause durch Björn Dieckmann (47.) in Führung. Mascherode erhöhte daraufhin den Druck, glich durch Rene-Pascale Hinz (61.) aus und drehte die Partie in der Schlussphase, als Sven Müller (80.) zum 1:2 traf. Dass die beste Offensive der Liga gegen die schlechteste Defensive spielte, fiel nicht auf.