Knappe Derbyniederlage für den FVW

Der FVW fand den etwas besseren Start und konnte direkt in der 1. Minute durch N. Heider einen Abschluss verzeichnen. In der 10. Minute dann sogar der vermeintliche Führungstreffer für die Gäste, nachdem C. Lächele frei durch war und den Ball im Tor unterbrachte. Der Schiedsrichter entschied jedoch etwas verspätet auf Abseits. Auf der anderen Seite gab es dann einen Freistoß aus dem Halbfeld für den SVB, welchen A. Hoh per Kopf im Tor unterbrachte und somit auf 1:0 stellte (19. Minute). Knappe 10 Minuten später dann die dicke Chance auf das 2:0 für die Hausherren, nachdem L. Senn im eigenen 16er der Ball versprang. Aber P. Stokic konnte den Schuss von N. Kölbel noch auf der Linie klären. Kurz vor der Halbzeit gab es dann auch die Großchance zum Ausgleich für den FVW, nachdem J. Ochner in guter Position vor dem Tor am Keeper scheiterte.