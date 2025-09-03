Knappe Derby-Niederlage aber Rückkehr von Legende

Zum zweiten Meisterschaftsspiel empfingen wir zuhause den FC Dielsdorf – ein richtiges Lokalderby, das wie immer viel Intensität versprach.

Die Ausgangslage war allerdings alles andere als ideal: Nur 12 Spieler aus der 1. Mannschaft standen im Aufgebot, weshalb wir mit zwei 16-jährigen Junioren und unserer Vereinslegende Kevin Braunwalder (45 Jahre jung!) Verstärkung erhielten. An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön für die spontane Unterstützung.

Nach rund 25 Minuten mussten wir bereits den ersten Wechsel vollziehen: Tiago wurde im Zweikampf am Boden liegend am Knöchel getroffen und konnte nicht weitermachen – für ihn kam Jeremy ins Spiel. Mit der Spielweise des Gegners hatten wir über weite Strecken Mühe. Der Einsatz stimmte zwar, doch an die Leistungen der Vorbereitung oder des erfolgreichen Auftaktsiegs gegen den FC Rafzerfeld 2 konnten wir nicht anknüpfen.

Von Beginn weg entwickelte sich ein hektisches Spiel, geprägt von vielen Ungenauigkeiten in unseren Reihen und langen Bällen der Gäste, die versuchten, unsere Abwehr zu überspielen. Körperlich ging es zwar zur Sache, blieb in der ersten Halbzeit aber grundsätzlich fair. Für die Zuschauer war es allerdings kein Genuss, das Spiel bot nur wenig Spielfluss.

Penaltypfiff gegen FCO

Auch nach der Pause setzte sich das gleiche Bild fort. In der 63. Minute ging der FC Dielsdorf nach einem zurecht gepfiffenen Foulelfmeter mit 0:1 in Führung.

Ob dem ein Abseits vorausging, war schwer zu beurteilen – die Zuschauer auf gleicher Höhe reklamierten, von der Bank aus war die Situation nicht eindeutig. Fakt ist: Die Führung war aufgrund der bis dahin höheren Spielanteile der Gäste verdient.

Nach dem Rückstand zeigten wir jedoch eine starke Reaktion. Die Mannschaft erhöhte den Druck, kam zu mehreren Abschlüssen und vor allem über Standardsituationen wurde es zunehmend gefährlich. Das 1:1 lag in der Luft: Nils scheiterte mit einem satten Volley ins linke obere Eck am glänzend reagierenden Gästetorhüter, kurz darauf wehrte derselbe Keeper auch einen wuchtigen Freistoss von Tarek stark ab. Die beste Gelegenheit vergab Ruan, der nach einer Ecke frei vor dem Tor auftauchte, seine Direktabnahme mit dem schwächeren linken Fuss aber über das Gehäuse setzte.

Comeback von Vereinslegende

In den Schlussminuten beschränkten sich die Gäste aufs Verteidigen und versuchten mit Kontern für Entlastung zu sorgen. Plötzlich wurde es laut unter den Zuschauern! Zurecht, denn in der 85. Minute wurde Kevin eingewechselt! Der einst langjährige Captain und Fc Oberglatt Spielerlegende lief letztmals vor 12 Jahren! für unsere 1. Mannschaft auf. Der lautstarke Empfang der Zuschauer eine schöne und verdiente Geste!

Trotz vieler Unterbrüche, acht gezeigten Karten und zahlreichen Wechseln liess der Schiedsrichter nur drei Minuten nachspielen. Der FC Dielsdorf brachte das 0:1 über die Zeit und sicherte sich damit den Derbysieg. Am Ende wäre ein Unentschieden absolut verdient gewesen, doch wir gingen leider leer aus. Der Mannschaft ist dabei kein Vorwurf zu machen – der Einsatz und der Kampfgeist stimmten bis zum Schlusspfiff.

Positiv bleibt: Personell entspannt sich die Situation in den kommenden Wochen wieder. Damit können die angeschlagenen Spieler regenerieren und wir mit breiterem Kader in die nächsten Aufgaben gehen.