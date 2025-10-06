Knappe Auswärtsniederlage beim Tabellenführer

Der SV Baindt musste sich am 10. Spieltag beim Spitzenreiter SV Oberzell mit 3:2 geschlagen geben, zeigte dabei aber eine starke kämpferische Leistung.

Die Gastgeber gingen früh in Führung: Über die Außen wurde der Ball scharf hereingespielt, Baindts Keeper Benjamin Walser war zweimal am Ball, doch mit etwas Glück drückte Oberzell das Leder über die Linie. Kurz darauf folgte das 2:0 – ein direkter Freistoß, dessen Entstehung durchaus diskutabel war, allerdings war der Abschluss sehenswert und unhaltbar.

Baindt reagierte jedoch hervorragend. Über die rechte Seite setzte sich Kapitän Philipp Thoma durch und bediente flach Jan Fischer, der nur noch einschieben musste. Der SVB war nun besser im Spiel und belohnte sich erneut: Nach einem langen Ball hinter die Abwehr von Marko Szeibel startete Jan Fischer durch und traf zum Ausgleich.