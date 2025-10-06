Knappe Auswärtsniederlage beim Tabellenführer

SV Oberzell – SV Baindt 3:2 (2:2)
Der SV Baindt musste sich am 10. Spieltag beim Spitzenreiter SV Oberzell mit 3:2 geschlagen geben, zeigte dabei aber eine starke kämpferische Leistung.
Die Gastgeber gingen früh in Führung: Über die Außen wurde der Ball scharf hereingespielt, Baindts Keeper Benjamin Walser war zweimal am Ball, doch mit etwas Glück drückte Oberzell das Leder über die Linie. Kurz darauf folgte das 2:0 – ein direkter Freistoß, dessen Entstehung durchaus diskutabel war, allerdings war der Abschluss sehenswert und unhaltbar.
Baindt reagierte jedoch hervorragend. Über die rechte Seite setzte sich Kapitän Philipp Thoma durch und bediente flach Jan Fischer, der nur noch einschieben musste. Der SVB war nun besser im Spiel und belohnte sich erneut: Nach einem langen Ball hinter die Abwehr von Marko Szeibel startete Jan Fischer durch und traf zum Ausgleich.
In der zweiten Hälfte fiel dann das 3:2 für Oberzell erneut durch einen direkten Freistoß von Jascha Fiesel, bei dem Torhüter Walser unglücklich aussah. Baindt gab sich nicht geschlagen und erspielte sich noch drei gute Möglichkeiten zum Ausgleich, doch das Glück war an diesem Sonntag nicht auf ihrer Seite.
In der kommenden Woche trifft der SV Baindt auf den Aufsteiger SV Aichstetten – dort soll wieder gepunktet werden.
SV Baindt: Benjamin Walser, Michael Brugger, Lukas Zweifel (80. Marc Bolgert), David Krauter (72. Philipp Kneisl), Philipp Thoma, Marko Szeibel (52. Kevin Lang), Nico Geggier, Jan Fischer, Mika Dantona, Sandro Caltabiano, Max Kretzer (80. Tobias Fink) - Trainer: Sandro Caltabiano & Rolf Weiland
Schiedsrichter: Stefan Fuchs (Röthenbach)
Tore: 1:0 Alexander Honold (6.), 2:0 Jascha Fiesel (17.), 2:1 Jan Fischer (18.), 2:2 Jan Fischer (22.), 3:2 Jascha Fiesel (52.)
Bericht: MS