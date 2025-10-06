Knappe Auswärtsniederlage

Am 7. Spieltag ging es für den TSG bei wechselhaftem Wetter auf kleinem Platz zum TSV Sparwiesen. Ein Ballverlust im Aufbau führte bereits in der 6. Minute zum frühen Gegentor. Danach fand der TSG besser in die Partie. In der 17. Minute verlängerte Alex Seitz einen Einwurf, den Michael Gminder per Kopf zum 1:1-Ausgleich nutzte. Bis zur Pause entwickelte sich ein intensives, aber eher chancenarmes Spiel. Mit viel Kampfgeist kam der TSG aus der Kabine. Doch nach einem Elfmeter für die Hausherren lag man erneut zurück. In der 72. Minute sorgte Tim Leibold mit einem sehenswerten Freistoß aus 30 Metern für den erneuten Ausgleich. Der Jubel hielt jedoch nicht lange. Quasi im Gegenzug stellte Sparwiesen auf 3:2. Trotz großem Einsatz gelang es dem TSG nicht mehr, zwingende Chancen herauszuspielen. Torhüter Lukas Frey konnte sich zudem mit einigen starken Paraden auszeichnen.

Fazit: Viel Einsatz, hoher Kampfgeist und ein intensives Spiel – am Ende aber leider ohne Punkte. Nächste Woche muss der TSG die gute Einstellung in Zählbares ummünzen.