Knappe Auswärtsniederlage

Am vermutlich letzten Sommertag in diesem Jahr gastierte der SV Baindt beim Tabellennachbarn aus Vogt. Vor dem 8. Spieltag belegten beide Teams mit derselben Anzahl an Spielen und Siegen die Plätze 4 und 5 in der Tabelle und wollten mit einem „Dreier” an der Spitzengruppe dranbleiben.

Die ehemaligen Aufstiegskonkurrenten aus Kreisliga-A-Zeiten starten beide mit einer offensiven Grundausrichtung in die Partie, wobei es jedoch der SVV war, der bereits nach drei Minuten die dicke Chance zur Führung hatte. Ein von Elshani auf Heilig quergelegter Ball fischte B. Walser mit einer Glanzparade aber noch aus dem rechten Eck. In der Folge belauerten sich beide Mannschaften, ehe ein folgenschwerer Fehler im Baindter Spielaufbau Torjäger Kraus in die Verlosung brachte. Dieser behielt vor B. Walser diesmal die Ruhe und spitzelte die Kugel zum 1:0 in die lange Ecke (14.). Vogt blieb - angetrieben vom schnellen Führungstor - zunächst die aktivere Mannschaft, nach der zwischenzeitlichen Trinkpause kam der SVB aber immer besser in die Partie. Nach Eckstößen von Dantona verpassten sowohl Caltabiano als auch Bolgert knapp, wobei wenig später Lang dann die große Ausgleichschance vergab. Eine Halbfeldflanke von Geggier nahm Baindts Nummer 10 direkt ab, Seidel parierte den etwas zu unplatzierten Versuch aber stark (37.).

Damit ging es aus Baindter Sicht mit einem knappen Rückstand in die zweite Halbzeit, welche für die angereisten Zuschauern dann wahrlich kein Fußball-Leckerbissen mehr war. Der SV Vogt verteidigte die knappe Führung clever und verwickelte den SVB immer wieder in Zweikämpfe im Mittelfeld, während der SVB die entscheidende Kreativität und Spielfreudigkeit in der Offensive vermissen ließ. Im Schlussabschnitt versuchte der SVB auf den Ausgleich zu drängen, erspielte sich jedoch keine gefährlichen Möglichkeiten mehr. Auf der Gegenseite ergaben sich dagegen Räume für den SVV, wobei B. Walser kurz vor Schluss mit einer erneut starken Parade das entscheidende 2:0 von Fässler vereitelte (85.).