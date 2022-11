Knappe Auswärtsniederlage

Mit 2:1 musste sich der FC am Sonntag bei der Spvgg. Gr.-Umstadt 1b geschlagen geben. Man trat kämpferisch stark auf und ging mit einem 0:1 Rückstand in die Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang Musti Yildiz per Freistoß der verdiente Ausgleich. Bei einem Eckball war man später nicht aufmerksam genug und fing sich leider noch den zweiten Treffer der Gastgeber zum Endstand.

Am Sonntag erwartet der FC um 15 Uhr den GSV Gundernhausen 1b.