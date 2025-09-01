Knappe Auftaktniederlage für Teutonia

Endlich rollt der Ball wieder! Nach einer langen Sommerpause startete der FC Teutonia mit seinem ersten Spiel gegen Fürstenried in die neue Saison. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

Unsere Mannschaft tat sich in den ersten 20 Minuten schwer, ins Spiel zu finden. Fürstenried wirkte wacher und bissiger in den Zweikämpfen. So fiel in der 30. Minute auch der Führungstreffer für die Gäste: Anes Ajdari traf zum 0:1.

Anstatt Sicherheit zu gewinnen, schlichen sich beim FC Teutonia weitere Unkonzentriertheiten ein. In der 38. Minute nutzte Emre Tunc eine Lücke in unserer Defensive und erhöhte auf 0:2. Mit diesem Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff zeigte der FC Teutonia ein ganz anderes Gesicht. Die eingewechselten Spieler brachten neuen Schwung, das Team kam nun besser in die Zweikämpfe und erspielte sich mehrere Torchancen. Allein im letzten Drittel fehlte häufig die letzte Konsequenz, um den Anschlusstreffer zu erzwingen.