Knappe 2:3-Niederlage für Regionalligist bei Oberligist

Der fesselnde Auftakt im märkischen Vorbereitungsspiel

Die Phase der Saisonvorbereitung ist für jeden Fußballverein eine Zeit der intensiven Arbeit, der Erprobung und der emotionalen Wegweisungen. Für den FSV 63 Luckenwalde hielt das heutige Testspiel bei der SG Union 1919 Klosterfelde eine besonders packende Dynamik bereit. Von der ersten Minute an entwickelte sich eine Begegnung, die von großem Einsatz und leidenschaftlichem Kampf geprägt war.

Die Rollenverteilung schien vorab klar, da der favorisierte Gast aus der Regionalliga auf einen Kontrahenten aus der Oberliga traf. Doch der Fußball schreibt in solchen Testphasen oft eigene Geschichten, die von verpassten Gelegenheiten und plötzlichen Rückschlägen bestimmt werden. Die 95 Zuschauer erlebten eine Partie, in der sich die Heimmannschaft keineswegs versteckte, sondern mutig die Initiative ergriff, um dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Die dramatische Torfolge und der Kampf um den Anschluss

Die Emotionen kochten zum ersten Mal in der 24. Spielminute auf, als Irfan Brando die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte und den Favoriten damit kalt erwischte. Die Luckenwalder gerieten früh unter Zugzwang, doch die Situation verschärfte sich nur wenig später. In der 31. Spielminute erhöhte Leon Walter auf 2:0 für die SG Union 1919 Klosterfelde.

Die prompte Reaktion ließ jedoch nicht lange auf sich warten und brachte die Spannung zurück in die Begegnung. Bereits in der 35. Spielminute bot sich die große Gelegenheit zur Wende, als ein Elfmeter für die Gäste gepfiffen wurde. Fabio Schneider bewies Nervenstärke, trat an und verwandelte den Strafstoß zum 2:1-Anschlusstreffer. Mit diesem emotionalen Erfolgserlebnis im Rücken blieb das Spiel bis in den zweiten Durchgang hinein völlig offen und hart umkämpft.

Der späte Nackenschlag und die vergebliche Schlussoffensive

In der zweiten Hälfte der Partie versuchten die Luckenwalder alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Effizienz lag an diesem Tag aufseiten der Klosterfelder. In der 79. Spielminute folgte der nächste Schlag für die Gäste, als Anton Kanther das Tor zum 3:1 für den Oberligisten erzielte.

Das Spiel schien zu diesem späten Zeitpunkt gelaufen zu sein, doch die Moral der Luckenwalder Mannschaft war keineswegs gebrochen. In der 88. Spielminute belohnte Jonas Kühn den unermüdlichen Einsatz mit dem Treffer zum 3:2-Anschluss. Trotz dieser späten Aufholjagd und der spürbaren Dramatik auf dem Rasen reichte die verbleibende Spielzeit am Ende nicht mehr aus, um das Blatt komplett zu wenden, sodass eine knappe Niederlage hingenommen werden musste.

Der Blick nach vorn auf die nächste Herausforderung

Langes Verweilen bei vergangenen Ergebnissen ist im engen Zeitplan der Sommerwochen nicht möglich, weshalb die andere Hälfte der Aufmerksamkeit sofort dem kommenden Gegner gehört. Für den FSV 63 Luckenwalde steht die nächste wichtige Standortbestimmung bereits fest im Kalender. Es bleibt kaum Zeit zur Regeneration, da der Rhythmus der Testspiele hoch bleibt und den Spielern sowohl physisch als auch mental alles abverlangt. Am Dienstag, den 14.07.2026, bietet sich bereits die nächste Gelegenheit, um die Fehler aus dem Klosterfelde-Spiel korrigieren zu können. Der FSV 63 Luckenwalde tritt beim BSV Eintracht Mahlsdorf an. Der Anpfiff zu dieser Begegnung ist für 19 Uhr angesetzt.