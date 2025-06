Knappe 1:2 Niederlage für den GTV in Spaden

GTV kam ganz gut in die Partie und bot Spaden die Stirn.

Beide fielen im 16er, wobei Kreie in die Wade von Marken einfädelte.

Schiedsrichterin Schneider viel drauf rein und zeigte auf den Punkt. Schütze trat an und verwandelte zu der schmeichelhaften Führung (21min).

Erst jetzt war Spaden dominant und hätte bis zur Pause noch 1-2 weitere Tore schießen können.

GTV Coach flehte die Pause herbei, um noch einmal wach zu rütteln.

In der zweiten Halbzeit auch wieder ein ausgegliches Spiel mit den besseren Chancen für Spaden.

Gräber nutze in der 61min einen Eckball zur 2:0 Führung. Der Ball wurde auf das Tor geschossen, wo Gräber wohl im Abseits stand und ein Handspiel voraus ging.

"So ein Tor bekommst du dann auch noch in unserer momentanen Situation", so Beckhoff nach dem Spiel.

In der 87min wurde Wisdom John dann noch im Strafraum gefoult, als er alleine aufs Tor lief.

Heineke⁩ hnappte sich das Spielgerät und ließ Seyler im Tor keine Chance.

GTV versuchte noch den Ausgleich zu erzielen aber der Weckruf kam einfach zu spät.