Knappe 1:0-Niederlage in Gerhausen beim FC Blaubeuren

Beim sehr ambitionierten FC Blaubeuren mussten unsere Landesligakicker einer knappe 1:0-Niederlage hinnehmen die aufgrund Kleinigkeiten als verdient bezeichnet werden muss. Der Unterschied war gewiss nicht die Leistung oder Willen des SC Staig, eher die effektive Spielweise und eben "Abgezocktheit" der Hausherren gaben den Unterschied. Der FCB ist momentan eben sowas von sattelfest in der Defensive, lässt kaum was zu und am Ende war es ein Portion Glück, welche das Spiel entschied. In der 1. Halbzeit waren die robusten Gastgeber klar feldüberlegen und der sehr starke Manuel Fetzer mit seiner ebenso starken Defensive verhinderten die Führung der Hausherren. Daher war es etwas glücklich, dass man mit einem 0:0 in die Kabine ging. Unser SCS zeigte im 2. Durchgang nun auch Offensivaktionen und war dem ersten Treffer näher als der sehr abwartende FCB. So hätten sich die Gastgeber nicht beschweren können, wenn die Staiger das erste Tor an diesem Tage erzielt hätten. Zwar fehlte im Abschluss die notwendige Kaltschnäuzigkeit und das Glück, aber spielerisch war die Hille-Elf top unterwegs. Leider brachte man die Punkteteilung nicht über die Zeit und kurz vor Ende war es dann wieder die kaltschnäuzigen Hausherren, die mit der ersten klaren Torannäherung in Durchgang zwei zum entscheidenden 1:0 traf (84.). Unser SCS warf nochmals alles nach vorne, aber hier war es dann die FCB-Defensive, die nichts mehr zuließ und man eine enttäuschende Niederlage einstecken musste. Wohlgemerkt war es eine sehr ordentliche Partie von beiden Teams, die mit den seifigen Untergrund ihre Probleme hatte, aber ein tolles Fußballspiel geboten wurde. Unterm Strich war es eben auch ein Sieg für eine Mannschaft, die wirklich sattelfest und diszipliniert agierte, wobei unser SC Staig keinesfalls hintenan stand und man sich gehörig Respekt verschafft hat. Somit gilt der Blick nach vorne zu richten und mit dieser gezeigten Leistung wird der nächste Sieg nicht lange auf sich warten lassen.