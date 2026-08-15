Knappe 0:1-Niederlage: Optik Rathenow unterliegt in Mahlsdorf

– Foto: Lukas Thoms

In einem intensiven Fight am 2. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord musste der FSV Optik Rathenow die erste Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen. Die heutige Begegnung beim BSV Eintracht Mahlsdorf endete knapp mit 0:1. Ein Treffer in der 45. Spielminute entschied das hart umkämpfte Aufeinandertreffen in Berlin.

Knappe Niederlage im ersten Auswärtsspiel der Saison

Das Aufeinandertreffen am 2. Spieltag hielt, was die sportlichen Voraussetzungen versprachen. Die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch trat im ersten Auswärtsspiel der Saison bei der Elf von Trainer Karsten Heine an. In einer von hoher Intensität und leidenschaftlichem Einsatz geprägten Begegnung schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Die Partie entwickelte sich zu einem echten Fight, in dem die Defensivreihen lange Zeit die Oberhand behielten und das Geschehen auf dem Rasen prägten. Der entscheidende Treffer kurz vor dem Pausenpfiff

Die Entscheidung in dieser packenden Begegnung fiel unmittelbar vor dem Seitenwechsel. In der 45. Spielminute gelang Moritz Tomczak der Treffer zum 1:0 für die Gastgeber. Die Rathenower Seite stämmten sich gegen die drohende Niederlage, konnten das 0:1 jedoch bis zum Abpfiff nicht mehr korrigieren. Die aktuelle Tabellensituation nach dem zweiten Spieltag Durch diesen knappen Erfolg klettert der BSV Eintracht Mahlsdorf in der Tabelle der Oberliga mit drei Punkten auf den sechsten Platz. Der FSV Optik Rathenow rangiert nach zwei absolvierten Partien mit einem Zähler auf dem 14. Tabellenplatz. An der Spitze steht der SV Siedenbollentin auf Rang eins vor dem SV Lichtenberg 47 auf Platz zwei, dem FC Mecklenburg Schwerin auf Position drei.

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr Platzhalter Heim FSV Optik Rathenow Rathenow 15:00 PUSH