Knapp unterlegen: FSV Schöningen zeigt starke Auswärtsleistung

Der FSV Schöningen hat beim Spitzenteam SV Drochtersen/Assel eine respektable Leistung gezeigt, musste sich am Ende jedoch knapp mit 0:1 geschlagen geben. Damit bleibt der FSV die einzige Mannschaft der Liga, die in dieser Saison noch kein Unentschieden verbuchen konnte.

Bereits im Vorfeld war die Partie fraglich: Die Wetterbedingungen ließen lange offen, ob überhaupt gespielt werden konnte. Nach der Platzbegehung gab es grünes Licht – und Schöningen startete mutig. Bremer setzte den ersten offensiven Akzent, kurze Zeit später hatte Marino nach einem Konter eine vielversprechende Gelegenheit.

Das Tor des Tages fiel in der 36. Minute: Nach einer unzureichenden Klärung landete der Ball bei Robin Kölle, der aus halbrechter Position präzise ins lange Eck traf. Drochtersen übernahm im Anschluss immer mehr die Initiative, doch Schöningens Schlussmann Tobi Dahncke hielt sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel blieb der Tabellenzweite zunächst überlegen und kam zu weiteren Abschlüssen. Mit zunehmender Spielzeit fand der FSV jedoch wieder besser ins Spiel. Philipp Harant verpasste den Ausgleich nur knapp, ehe es in der Schlussphase noch einmal hektisch wurde: Ein Kopfball von Christian Beck strich Zentimeter am Pfosten vorbei, auf der anderen Seite verhinderten Latte und Pfosten einen möglichen zweiten Treffer der Gastgeber.