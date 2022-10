Knapp im Pokal ausgeschieden

Aufgrund zahlreicher Ausfälle hätte der SVMG nur zu elft antreten können. Glücklicherweise konnten mit Karo Kolb, Isabell Martin und Sabine Huber 3 Spielerinnen reaktiviert werden, so dass man eine gut bestückte Bank hatte.

Der SV Bergatreute begann forsch und schnürte den SVMG in den Anfangsminuten in der eigenen Hälfte ein. Mit zunehmender Spieldauer stellte sich das Heimteam aber auf den Gegner ein und hielt kämpferisch stark dagegen. Zwar hatte der klassenhöhere SVB etwas Feldvorteile, konnte sich aber wenig zwingende Torchancen erarbeiten. Defensiv stand man gut und wenn doch mal was durchkam, war Feldspielerin Geli Zeh im Tor zur Stelle.



Selbst startete man immer wieder Entlastungsangriffe die leider oft zu ungenau zu Ende gespielt wurden, so dass die Gästetorspielerin ebenfalls selten eingreifen musste. Zudem war es auf dem tiefen Rasen schwer sauber durchzuspielen. So ging man mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeitpause.