Knapp am Titel vorbei

Platz 2 bei den Herren Ü40 Niedersachsenmeisterschaften: VfL Güldenstern Stade. – Foto: Privat

Das Team von Trainer Stefan Cordes kämpfte sich bis ins Finale. Da unterlag man nach einer dramatischen Begegnung dem SV Lengede erst im Neunmeterschießen.

Im Eröffnungsspiel gewannen die Stader gegen den Vorjahressieger SV Croatia Hannover mit 2:0, bevor die Euphorie nach der 1:3-Pleite in der zweiten Partie gegen den SV Lengede einen kleinen Dämpfer bekam. Das Viertelfinale stand kurzzeitig auf der Kippe. Dann besiegte die Cordes-Mannschaft aber die SG Molbergen/Ermke/Peheim deutlich mit 4:1 und zog in die nächste Runde ein. Jetzt gab es gegen den starken VfL Wolfsburg ein knappes 1:0.

Im Halbfinale wartete der amtierende Hallenniedersachsenmeister aus Osnabrück. Mit einem Erfolg im Neunmeterschießen ging es ins Finale. „Uns fehlte nur ein wenig das Glück. Bei einem Neunmeterschießen ist es immer 50:50. Insgesamt spielten wir ein super Turnier. Die ganze Mannschaft hat alles gegeben“, sagt ein zufriedener Trainer Stefan Cordes.